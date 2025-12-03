Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, νέα προθεσμία για να απολογηθεί

Γνωστοποιήθηκε ότι νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε και πήρε ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να σκοτωθεί και η σύντροφός του να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Κουκουλοφόρος στην Ευελπίδων ο 29χρονος που σκότωσε σε τροχαίο τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα

Ο κατηγορούμενος που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα θα απολογηθεί αύριο (04.12.2025) το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και κατά συρροή.

Μετά τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία, ο 29χρονος οδηγός του μικρού ΙΧ που έπεσε με απίστευτη σφοδρότητα στο δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ο συνήγορός του ζήτησε νέα προθεσμία για να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος, κατά τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική του κατάσταση, εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του και εκφράζει τη συγγνώμη και τα συλληπητήρια του στην οικογένεια του 24χρονου και τους τραυματίες.

