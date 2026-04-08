Γνωστές έγιναν οι οριστικές ημερομηνίες για τις συντάξεις Μαΐου 2026, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν στις 24 και 27 Απριλίου.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών, δηλαδή ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Στη δεύτερη φάση, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι για τις πληρωμές της 24ης Απριλίου, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της 27ης Απριλίου, οι πιστώσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται από την Παρασκευή 24 Απριλίου.

