Συντάξεις Μαΐου: Πότε πληρώνονται μετά την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα

Ο e-ΕΦΚΑ κλείδωσε τις ημερομηνίες για τις συντάξεις Μαΐου, με τις πληρωμές να γίνονται νωρίτερα και σε δύο φάσεις.

08 Απρ. 2026 17:06
Pelop News

Γνωστές έγιναν οι οριστικές ημερομηνίες για τις συντάξεις Μαΐου 2026, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν στις 24 και 27 Απριλίου.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών, δηλαδή ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Στη δεύτερη φάση, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι για τις πληρωμές της 24ης Απριλίου, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της 27ης Απριλίου, οι πιστώσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται από την Παρασκευή 24 Απριλίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:40 Πάτρα: Βολές της δημοτικής αρχής προς την παράταξη Σβόλη – «Ξεπερνάνε τα όρια»
18:39 Το ρόφημα που συνδέεται με καλύτερο μεταβολισμό και λιγότερη συσσώρευση λίπους
18:27 Έφηβοι και social media: Γιατί η απαγόρευση στο κινητό δεν αρκεί
18:16 Πέταξε για το Οσιγεκ η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής
18:16 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι κατέρριψε drone και προειδοποιεί για εκεχειρία
18:16 Πιάστηκε κύκλωμα με πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ
18:07 Πιλοτική εισαγωγή της ελαιοκομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: αγρονομική προσέγγιση και προοπτικές επιρροής για τους παραγωγούς πατάτας της Δυτικής Αχαϊας.
18:05 Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ
18:02 «Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος
18:00 Πάτρα: Ο σταθμός «Π. Κανελλόπουλος» γίνεται κόμβος, το πλοίο σφυρίζει σε διαφορετική θέση ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
17:55 Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του
17:49 Κατασχέθηκαν χιλιάδες κροτίδες στο Λασίθι
17:44 Τι είναι το «6-7» που είπε ο Μητσοτάκης και γιατί μιλάνε όλοι γι’ αυτό
17:41 Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»
17:35 Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για φακελάκι
17:28 Έτσι θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
17:25 Βραζιλία: Χιλιάδες αυτόχθονες βγήκαν στους δρόμους για τη γη τους και τον Αμαζόνιο
17:20 Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων
17:17 Μόναχο: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό επειδή δεν πρόλαβε το τρένο
17:13 Τουρισμός για Όλους: Έρχονται μετά το Πάσχα τα νέα voucher διακοπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
