Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια

Την ήττα από τα Μελίσσια, εκτός έδρας, με σκορ 76-45 γνώρισε ο Προμηθέας για τη 2η αγωνιστική στη Β΄ Υποκατηγορία του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών μπάσκετ.

Διαιτητές: Βαλουξής-Σταγάκη. Τα 10λεπτα: 22-15, 37-27 (ημ.), 54-33, 76-45.

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Καλογερόπουλος): Κούκη 14 (4), Κυρίδη 17 (4), Κοιλιαρίδη 13 (2), Κυριακάκη 9 (1), Ζίου 3, Χρηστάκη 2, Κωνσταντινίδου 3 (1), Μεσίνι 5 (1), Φουστέρη 7 (1), Κασιμάτη 3 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντούβας): Σταμούλη 16 (4), Κατσίνα, Δεληστάθη 10 (1), Φραγγέα 4, Συρμακέση 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου 6 (2), Ζαχαροπούλου, Παπαδοπούλου, Κατσαντώνη 4, Χρόνη 1, Κοντογιωράκη.

