Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα ηττήθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τα Μελίσσια για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια του Προμηθέα
19 Οκτ. 2025 16:17
Pelop News

Την ήττα από τα Μελίσσια, εκτός έδρας, με σκορ 76-45 γνώρισε ο Προμηθέας για τη 2η αγωνιστική στη Β΄ Υποκατηγορία του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών μπάσκετ.

Διαιτητές: Βαλουξής-Σταγάκη. Τα 10λεπτα: 22-15, 37-27 (ημ.), 54-33, 76-45.
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Καλογερόπουλος): Κούκη 14 (4), Κυρίδη 17 (4), Κοιλιαρίδη 13 (2), Κυριακάκη 9 (1), Ζίου 3, Χρηστάκη 2, Κωνσταντινίδου 3 (1), Μεσίνι 5 (1), Φουστέρη 7 (1), Κασιμάτη 3 (1).
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντούβας): Σταμούλη 16 (4), Κατσίνα, Δεληστάθη 10 (1), Φραγγέα 4, Συρμακέση 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου 6 (2), Ζαχαροπούλου, Παπαδοπούλου, Κατσαντώνη 4, Χρόνη 1, Κοντογιωράκη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;
16:17 Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια
16:15 Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της
16:08 Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά
15:58 Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
15:57 Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
15:50 Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ
15:42 Ελλητουρκικά: Προκλητικός ο Φιντάν, προτείνει παζάρια στο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια
15:17 Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…
15:05 Μυστράς: Πήγε ν’ ανάψει το τζάκι με…βενζίνη και φούντωσαν όλα!
14:52 Τσουκαλάς: «Εχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια στην Κυβέρνηση..».
14:43 Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
14:26 Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες
14:24 Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»
14:18 «Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου
14:07 Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας
14:00 Αυτά θα ρωτήσει το σπιράλ στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13:59 Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…
13:49 ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
13:39 Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ