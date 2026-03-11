Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (11/03) στις αρχές της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, αποτελούμενες από μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και ένα συμβατικό ασθενοφόρο. Συνολικά, τέσσερις διασώστες και ένας εξειδικευμένος γιατρός επιχείρησαν επί τόπου, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών δυνάμεων, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου και παραμένει για την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση και την περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών του επεισοδίου.

