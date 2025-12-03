Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Φωταγωγήθηκε το 18μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους.

03 Δεκ. 2025 21:55
Pelop News

Η Θεσσαλονίκη μπήκε επίσημα σε χριστουγεννιάτικη τροχιά το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 με τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού δέντρου ύψους 18 μέτρων στην πλατεία Αριστοτέλους.

Παρά την έντονη βροχή, χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες γέμισαν ασφυκτικά την κεντρική πλατεία. Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έδωσε το σύνθημα για το άναμμα των χιλιάδων λαμπάκια, ενώ ο ουρανός φωτίστηκε από δεκάδες πυροτεχνήματα.

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης, χαρακτηρίζοντας τη βροχή – για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά – ως «γούρι» για την πόλη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου, ενώ ο Αντώνης Ρέμος με τις μεγάλες του επιτυχίες ξεσήκωσε το πλήθος. Προηγήθηκε εορταστικό πρόγραμμα με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
