Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί και μολότοφ σε επιχείρηση αυτοκινήτων – Στο μικροσκόπιο σενάριο εκβιασμού

Στόχος οργανωμένης επίθεσης έγινε τα ξημερώματα επιχείρηση πώλησης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, σε ένα περιστατικό που ανεβάζει ξανά τον βαθμό ανησυχίας για τη δράση ομάδων που χτυπούν επιχειρήσεις με βίαιο τρόπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, άγνωστοι προσέγγισαν το κτίριο και άνοιξαν πυρ, προκαλώντας φθορές τόσο στην επιχείρηση όσο και σε οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της ίδιας επιχείρησης, αυτή τη φορά με ρίψη μολότοφ. Η διαδοχή των δύο χτυπημάτων δίνει στην υπόθεση χαρακτηριστικά στοχευμένης ενέργειας και ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες ήθελαν να προκαλέσουν ισχυρό μήνυμα εκφοβισμού.

Από τους πυροβολισμούς καταγράφηκαν ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης και σε αυτοκίνητα, ενώ η επίθεση με τις μολότοφ συμπλήρωσε το σκηνικό καταστροφής. Η ένταση και η μέθοδος της επίθεσης οδηγούν τις Αρχές στην εξέταση όλων των πιθανών κινήτρων, με την έρευνα να κινείται ήδη προς περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και το ενδεχόμενο εκβιαστικής ενέργειας, χωρίς όμως να αποκλείεται άλλο υπόβαθρο πίσω από το χτύπημα. Το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τόσο πυροβόλο όπλο όσο και βόμβες μολότοφ δείχνει επίπεδο κλιμάκωσης που δεν αφήνει περιθώριο να αντιμετωπιστεί η υπόθεση ως ένα απλό περιστατικό βανδαλισμού.

Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν υλικό από το σημείο και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την ακριβή ακολουθία των επιθέσεων, αλλά και να εντοπίσουν ίχνη που θα οδηγήσουν στους δράστες. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με πίεση προς την επιχείρηση ή με κάποιο άλλο κίνητρο, σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί έντονο προβληματισμό στη Θεσσαλονίκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



