Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νεοχωρούδα, αποπνικτικοί καπνοί μέχρι το κέντρο

Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού, κοντά στη Νεοχωρούδα, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα στο μέτωπο είναι αισθητά βελτιωμένη και δεν υπάρχει αυτή την ώρα κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, ενώ στο σημείο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και τον εντοπισμό τυχόν εστιών.

Αυτή την ώρα, ειδικά μηχανήματα έργου πραγματοποιούν αναμοχλεύσεις στα υλικά που κάηκαν, προκειμένου να αποκαλυφθούν και να σβηστούν πλήρως τυχόν ενεργά σημεία μέσα στον όγκο των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων. Η τακτική αυτή κρίνεται αναγκαία σε τέτοιου τύπου πυρκαγιές, καθώς τα καιγόμενα υλικά μπορούν να διατηρούν θερμότητα και να αναζωπυρώνονται εύκολα. Η τελευταία αυτή εξήγηση αποτελεί εύλογη αποτίμηση με βάση τη φύση της επιχείρησης και των υλικών που αναφέρονται στα ρεπορτάζ.

Πυκνοί καπνοί και ανησυχία στην πόλη

Η φωτιά προκάλεσε από την πρώτη στιγμή έντονη ανησυχία, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας και του Ωραιοκάστρου, αλλά και σε πιο απομακρυσμένα σημεία της Θεσσαλονίκης. Οι πυκνοί καπνοί που αναδύθηκαν από τον χώρο κάλυψαν μεγάλο τμήμα της περιοχής, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η οσμή από τα καμένα υλικά έφτασε μέχρι και το κέντρο της πόλης.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονταν, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας για την πιθανότητα έκλυσης επικίνδυνων καπνών και τοξικών αερίων. Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ώστε να περιοριστεί η έκθεση σε επιβλαβή σωματίδια.

Μήνυμα από το 112 και επιχείρηση κατάσβεσης

Η σοβαρότητα του περιστατικού αποτυπώθηκε και στην αποστολή μηνύματος από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με σαφή οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού προειδοποίησης έδειξε ότι η βασική ανησυχία των Αρχών δεν περιοριζόταν μόνο στη φωτιά, αλλά και στην ποιότητα του αέρα λόγω του νέφους που δημιουργήθηκε.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ συνέδραμαν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν αναφερθεί και μικρότερες αρχικές δυνάμεις, κάτι που δείχνει ότι η κινητοποίηση ενισχύθηκε στην πορεία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η τελευταία αυτή επισήμανση προκύπτει από σύγκριση των δημοσιευμένων αναφορών μέσα στην ίδια ημέρα.

Η εικόνα τώρα

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, το περιστατικό δεν θεωρείται απολύτως λήξαν μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναμοχλεύσεις και να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Για την ώρα, η εικόνα παραμένει διαχειρίσιμη, όμως η επιφυλακή συνεχίζεται λόγω των υλικών που κάηκαν και της επιβάρυνσης που προκάλεσαν στην ατμόσφαιρα.

