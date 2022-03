Θετικός στον κορονοϊό ο Μπαράκ Ομπάμα – Αρνητική η Μισέλ

Θετικός στον κορονoϊό διαγνώστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, κάτι που ανακοίνωσε μέσω twitter.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει ήπια συμπτώματα εδώ και λίγες ημέρες. Αρνητική στον κορονoϊό είναι η Μισέλ Ομπάμα.

Σημειώνεται ότι και οι δύο είχαν εμβολιαστεί και με την ενισχυτική δόση, κάτι για το οποίο δηλώνουν ευγνώμονες.

Στο μήνυμά του στο Twitter σημείωσε ότι η διάγνωσή του «είναι μία υπενθύμιση να εμβολιαστείτε εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ακόμη κι όταν τα κρούσματα μειώνονται».

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022