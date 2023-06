Θύμα Ιταλού φαρσέρ ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο Τομάζο Ντεμπενεντέτι, ο γνωστός Ιταλός φαρσέρ που ειδικεύεται στην προώθηση fake news στο ίντερνετ, ξαναχτύπησε με στόχο αυτή τη φορά τον νέο ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

O Ιταλός που αρέσκεται ιδιαίτερα να διαδίδει fake news για τους «θανάτους» διασήμων, δημιούργησε έναν ψεύτικο λογαριασμό στο twitter με το όνομα του Γιώργου Γεραπετρίτη και αφού καλωσόρισε τους χρήστες προκειμένου να μπερδέψει ότι πρόκειται για αληθινό λογαριασμό προχώρησε στην απόπειρα να προωθήσει μία ψεύτικη είδηση.

Έγραψε, ως Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι είχε μία πολύ σημαντική και φιλική τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν κατά την οποία μάλιστα συμφωνήθηκε συνάντηση τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

This account is hoax created by Italian jouenalist Tommasso Debenedetti.

— Γιώργος Γεραπετρίτης G.Gerapetritis (@Gerapetritis) June 28, 2023