Τι είπε η Αγγελική Νικολούλη για το τηλεοπτικό της μέλλον

Η Αγγελική Νικολούλη έχει ξεκινήσει την πλούσια καριέρα της από την Πάτρα

28 Απρ. 2026 11:31
Pelop News

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Αγγελική Νικολούλη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου της «Η απαγωγή».

«Η “Απαγωγή” είναι το πέμπτο στη σειρά θρίλερ που γράφω, βασίζεται σε αληθινή ιστορία», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

Η Αγγελική Νικολούλη είπε στη συνέχεια: «Χαίρομαι που βλέπω πολύ κόσμο στην παρουσίαση του βιβλίου μου, έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές. Ο κόσμος που με βλέπει έξω μου λέει ότι δεν έχω σχέση με την εικόνα που βλέπουν στην τηλεόραση.

Ο κόσμος εκφράζει την αγάπη του και αυτό είναι που εισπράττω. Αλλά ότι είμαι αλλιώς στην πραγματικότητα και αλλιώς στο γυαλί, μου το λένε. Γίνονται κάποιες κουβέντες για να γίνει σίριαλ κάποιο βιβλίο μου, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω».

Κλείνοντας, η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Αν δεν κλείσει ο Μάιος, δεν κάνω καμία κουβέντα για τη νέα σεζόν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ