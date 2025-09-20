«Τη σκότωσε με αυτοσχέδιο βρόγχο από νάιλον σακούλα» η Αστυνομία για την αδελφοκτονία

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα μία 59χρονη γυναίκα και δράστη τον 50χρονο αδερφό της στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση το μεσημέρι του Σαββάτου και είπε πως σκότωσε την αδερφή του. Στη συνέχεια μετέβησαν στο σπίτι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 50χρονο.

Από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Εις βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



