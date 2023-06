Τιτανικός: Θρίλερ με το υποβρύχιο που χάθηκε σε κατάδυση στο ναυάγιο – Τελειώνει το οξυγόνο ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με την εξαφάνιση υποβρυχίου με πέντε επιβάτες που έκαναν ψυχαγωγική βόλτα κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Κανένα ίχνος δεν έχει φανεί ως τώρα από το σκάφος, ενώ οι στιγμές αγωνίας για την τύχη των αγνοουμένων κορυφώνονται, καθώς το οξυγόνο στο σκάφος τελειώνει.

Το υποβρύχιο Titan εξαφανίστηκε ξαφνικά στα βάθη της θάλασσας κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού. Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνες αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί το παραμικρό ίχνος.

Στο υποβρύχιο που χάθηκε σε βόλτα κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού επέβαιναν 5 άτομα. Όλοι είχαν πληρώσει από 250.000 δολάρια έκαστος για να κάνουν αυτή την μοναδική βόλτα κάτω από το νερό στο πιο θρυλικό ναυάγιο του κόσμου.

Οι αρχές προσπαθούν να μάθουν τι έγινε με το υποβρύχιο που εξαφανίστηκε στα νερά του ναυαγίου του Τιτανικού, καθώς αν οι επιβάτες είναι ακόμα ζωντανοί μέσα στο σκάφος, τότε πρέπει να γίνει η ανέλκυσή του όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς το οξυγόνο τελειώνει και τα τελευταία αποθέματα θα εξαντληθούν την Πέμπτη (22.6.2023).

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB

— Reuters (@Reuters) June 20, 2023