Το αίτημα επανέρχεται

Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, όμως απαιτεί ταυτόχρονα δομές, εξειδικευμένους γιατρούς και ολοκληρωμένη φροντίδα.

Η ίδρυση ενός Κέντρου Μαστού στη Δυτική Ελλάδα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαία επένδυση για την υγεία και την ασφάλεια χιλιάδων γυναικών της περιοχής.

Με απλά λόγια: Το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία ενός οργανωμένου Κέντρου Μαστού επανέρχεται δυναμικά με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

