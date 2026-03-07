Το αίτημα επανέρχεται
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, όμως απαιτεί ταυτόχρονα δομές, εξειδικευμένους γιατρούς και ολοκληρωμένη φροντίδα.
Η ίδρυση ενός Κέντρου Μαστού στη Δυτική Ελλάδα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαία επένδυση για την υγεία και την ασφάλεια χιλιάδων γυναικών της περιοχής.
Με απλά λόγια: Το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία ενός οργανωμένου Κέντρου Μαστού επανέρχεται δυναμικά με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
