Οι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζουν άμεσα την υγεία της καρδιάς και, ανάμεσα στα τρόφιμα που φαίνεται να προσφέρουν ουσιαστική προστασία, ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί. Σύμφωνα με νέα ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Food and Nutrition, η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να συνδεθεί με σημαντικά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και το Ινστιτούτο Karolinska της Στοκχόλμης ανέλυσαν δεδομένα από 60 μελέτες με συνολικά 1,9 εκατομμύρια συμμετέχοντες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ξηρών καρπών και σπόρων και στον κίνδυνο καρδιοπάθειας, καρδιαγγειακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή περίπου μία χούφτα ή 30 γραμμάρια την ημέρα, είχαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 23% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από αυτήν. Παράλληλα, εμφάνιζαν 18% μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και 25% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο. Αντίστοιχα, η καθημερινή κατανάλωση αυτής της ποσότητας συνδέθηκε και με 25% μειωμένο κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Οι ξηροί καρποί θεωρούνται ιδιαίτερα ωφέλιμοι επειδή είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και κυρίως σε καλά λιπαρά οξέα. Σύμφωνα με τον ερευνητή Erik Arnesen, συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης και περιορίζουν τη συσσώρευση λιπιδίων στις αρτηρίες, έναν από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για έμφραγμα.

Ωστόσο, η ανασκόπηση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για το αν οι ξηροί καρποί μειώνουν και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν φάνηκε να υπάρχει ξεκάθαρη επίδραση στην αρτηριακή πίεση ή στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, δύο παράγοντες που συνδέονται στενά με αυτές τις παθήσεις.

Από τους ξηρούς καρπούς, τα αμύγδαλα, τα φιστίκια και τα καρύδια φαίνεται να έχουν την πιο ισχυρή συμβολή στη μείωση της χοληστερόλης. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι χρειάζεται μέτρο, καθώς πρόκειται για τρόφιμα με αρκετές θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι οι ξηροί καρποί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θεραπεία, αλλά ως μια απλή καθημερινή συνήθεια που μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για τον γενικό πληθυσμό. Και αυτό, όπως δείχνουν τα στοιχεία, είναι ίσως ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να ενισχύσει κανείς την υγεία της καρδιάς του.

