Λίγες ημέρες μετά το Πάσχα αναμένεται, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν voucher διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Πάντως, έως τώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης, ενώ στη σχετική υπηρεσία του gov.gr εξακολουθούν να εμφανίζονται πληροφορίες για τον προηγούμενο κύκλο του 2025.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους χρήσης της ψηφιακής κάρτας: την υψηλή περίοδο από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 και τη χαμηλή περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, με το υπόλοιπο να πρέπει να έχει αξιοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

Η επιδότηση θα χρησιμοποιείται για διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και οργανωμένες κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα, χωρίς περιοριστική λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και POS. Η εξαργύρωση θα γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά, είτε μέσω ανέπαφης πληρωμής με κινητό, είτε μέσω online κρατήσεων, είτε με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Με βάση όσα ίσχυαν στον προηγούμενο κύκλο και όσα επαναλαμβάνονται στα φετινά δημοσιεύματα, το βασικό voucher διαμορφώνεται στα 200 ευρώ, στα 300 ευρώ για τρίτεκνες, πολύτεκνες και ορισμένες ειδικές κατηγορίες, στα 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, ενώ το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ αφορά βαριά αναπηρία από 80% και άνω και, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, και ειδικές περιπτώσεις ΑμεΑ με αυξημένα οικογενειακά βάρη. Οι τελικές λεπτομέρειες, πάντως, θα καθοριστούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του νέου κύκλου.

