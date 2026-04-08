Youth Pass 2026: Πώς θα κάνουν οι 18ρηδες την αίτηση για τα 150 ευρώ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που αφορά νέους πολίτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία παραμένει ενεργή για δύο έτη από την έκδοσή της.

Οδηγός υποβολής αίτησης Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/youthpass με τα εξής βήματα:

Είσοδος: Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet .

Ταυτοποίηση: Απαραίτητη η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για την επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου.

Στοιχεία: Καταχώριση email, αριθμού κινητού και επιλογή τραπεζικού ιδρύματος (Eurobank, Alpha Bank ή Snappi).

Οριστική Υποβολή: Προσοχή απαιτείται στο πάτημα του κουμπιού «Υποβολή», καθώς χωρίς αυτό η αίτηση παραμένει σε κατάσταση επεξεργασίας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πού χρησιμοποιείται το Youth Pass

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Ενδεικτικά:

Μεταφορές: Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τρένα, λεωφορεία, ταξί και ενοικιάσεις οχημάτων/σκαφών.

Πολιτισμός: Σινεμά, θέατρα, συναυλίες, μουσεία, βιβλιοπωλεία και αγορά ψηφιακής μουσικής/ταινιών.

Τουρισμός: Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, κάμπινγκ και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Αναψυχή: Γυμναστήρια και σχολές χορού.

Η πίστωση της ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί για το σύνολο των δικαιούχων έως την 31η Μαΐου 2026. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα antivirus (όπως το Avast) εμποδίζει την είσοδο στην εφαρμογή, οι χρήστες θα πρέπει να προσθέσουν το URL api.vouchers.gov.gr στις εξαιρέσεις των ρυθμίσεών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



