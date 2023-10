Τουρκία: Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Η κουρδική οργάνωση PKK ανέλαβε την ευθήνη για την τρομοκρατική ενέργεια που σημειώθηκε το πρωί στην Άγκυρα, με συνέπεια τον θάνατο δύο εκ των δραστών και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στο κουρδικό κίνημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δύο τρομοκράτες έφτασαν το πρωί μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών με ελαφρύ επαγγελματικό όχημα και επιχείρησαν βομβιστική επίθεση. Αφού οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την κατάσταση και επενέβησαν, ο ένας από τους τρομοκράτες ανατινάχθηκε, ενώ ο άλλος εξουδετερώθηκε.

A better picture from the attack site in Ankara pic.twitter.com/x8rOhtWv1f

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023