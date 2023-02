Τουρκία: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που 17χρονος βγαίνει ζωντανός από τα συντρίμμια μετά από 198 ώρες

Ο1 7χρονος Μουχαμέτ, κι ακόμη ένας άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, σχεδόν 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου, μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

Στα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο, μέλη σωστικών συνεργείων εικονίζονται να μεταφέρουν τους δυο διασωθέντες με φορεία σε ασθενοφόρα που περιμένουν, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, πρόκειται για δύο αδέρφια.

Two brothers were pulled out alive from the rubble in southern Türkiye’s Kahramanmaras province 198 hours after the earthquake

Νωρίτερα, χαμόγελα σκόρπισε και η διάσωση ενός 10χρονου κοριτσιού που είχε θαφτεί στα ερείπια ενός 11όροφου κτηρίου 185 ώρες μετά τον φονικό σεισμό, η μικρή Ayca Cebni βγήκε ζωντανή από τα χαλάσματα, χάρη στη σκληρή δουλειά των σωστικών συνεργείων που συνεχίζεται εδώ και μέρες.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, η Ayca είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνει.

Ο σεισμός έχει επηρεάσει περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους σε 10 επαρχίες στη νότια Τουρκία. Περισσότεροι από 31.600 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τους δύο σεισμούς, την ώρα που μικρά θαύματα συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα συντρίμμια…

The recent massive earthquakes in southern Türkiye have affected over 13 million people in 10 provinces

More than 31,600 have died in twin quakes, while hope endures as survivors still emerge from the rubble even after a week

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/xxOYl1axOT

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 14, 2023