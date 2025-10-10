Τραγωδία στην Πάρο: Ενας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ, μεθυσμένος ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις Ιταλοί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 90χρονος επιβάτης, ενώ δύο ακόμη, ηλικίας 66 και 63 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι ο 23χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως προέκυψε από διπλό αλκοτέστ, και δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, ζούσε παράνομα στη χώρα. Ο νεαρός συνελήφθη αμέσως μετά το τροχαίο και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου.

