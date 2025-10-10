Τραγωδία στην Πάρο: Ενας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ, μεθυσμένος ο οδηγός

23χρονος υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη μετά το θανατηφόρο τροχαίο

Τραγωδία στην Πάρο: Ενας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ, μεθυσμένος ο οδηγός
10 Οκτ. 2025 10:20
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις Ιταλοί.

Θανατήφορα παράσυρση πεζής στη Μεσσηνία

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 90χρονος επιβάτης, ενώ δύο ακόμη, ηλικίας 66 και 63 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι ο 23χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως προέκυψε από διπλό αλκοτέστ, και δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, ζούσε παράνομα στη χώρα. Ο νεαρός συνελήφθη αμέσως μετά το τροχαίο και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τον νέο πρωθυπουργό-Τα φαβορί
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ