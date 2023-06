Τσίπρας για Πνευματικό: «Too little too late η απομάκρυνσή του»

Πολύ λίγη ήταν η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας να απομακρύνει από τα ψηφοδέλτιά της τον Σπύρο Πνευματικό, σύμφωνα με νέα τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα.

«Too little, too late» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας για την απομάκρυνση του Σπύρου Πνευματικού από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και των «5+1 αληθειών» αυτού της ΝΔ ενόψει των εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε για το σχόλιό του σχετικά με την απομάκρυνση του Σπύρου Πνευματικού από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ενόψει των εκλογών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το newsit.gr, απάντησε χαμογελώντας «too little, too late που λένε οι Αγγλοσάξονες του Ευκλείδη (σ.σ. Τσακαλώτου)», ότι δηλαδή ήρθε πολύ αργά η απόφαση αυτή από πλευράς ΝΔ και Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν αρκεί», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε ξανά τον πρόεδρο της ΝΔ σε debate μεταξύ τους.

Εκλογές 2023: Εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ ο Σπύρος Πνευματικός για τις δηλώσεις με «διαλογή» καρκινοπαθών

«Πολύ αργά. Τον έθεσε εκτός μετά τη δική μου τοποθέτηση χθες το βράδυ και τη δική μας συνέντευξη Τύπου σήμερα. Τον έθεσε εκτός γιατί αποκάλυψε το κρυφό του σχέδιο. Δεν αρκεί, τον προκαλώ να έρθει σε μια δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση οι δυο μας για την Υγεία, για να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του και το πραγματικό του πρόγραμμα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «οι δηλώσεις του Σπύρου Πνευματικού δεν ήταν λάθος και κατανοούμε γιατί. Γιατί, η μείωση των πρωτογενών καταναλωτικών δαπανών σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της υγείας, κατά 1,1 δις στη τετραετία, μας δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της ΝΔ».

Σήμερα Παρασκευή (9.6.2023) έγινε γνωστό πως ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Εύβοια, Σπύρος Πνευματικός, τίθεται εκτός εκλογικής κούρσας, μια απόφαση – μονόδρομος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις που έκανε ο καθηγητής ιατρικής περί του κόστους θεραπείας καρκινοπαθών στο τελικό στάδιο.