Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 29χρονου Ρώσου αθλητή Νικολάι Σβετσνίκοφ, ο οποίος αγνοούνταν από τον Αύγουστο μετά από αγώνα κολύμβησης στον Βόσπορο, καθώς η σορός του εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από τις αρχές της Κωνσταντινούπολης.

Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA
24 Ιαν. 2026 15:36
Pelop News

Μακάβρια επιβεβαίωση είχε η υπόθεση εξαφάνισης του Ρώσου κολυμβητή Νικολάι Σβετσνίκοφ, καθώς η τουρκική αστυνομία εντόπισε σορό άνδρα στη θάλασσα του Βοσπόρου, η οποία ταυτοποιήθηκε με DNA ως εκείνη του 29χρονου αθλητή που αγνοούνταν από τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, η σορός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Γαλατασαράι και της ακτής του Μπεμπέκ, έπειτα από ειδοποίηση επιβατικού σκάφους. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι το σώμα εντοπίστηκε χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια, ενώ φορούσε μαγιό.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από εξέταση DNA, με το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τον Νικολάι Σβετσνίκοφ, επαγγελματία προπονητή κολύμβησης. Οι τουρκικές αρχές, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεδομένα από τον χρονομετρητή που έφερε στο πόδι του, διαπίστωσαν ότι ο αθλητής ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον τερματισμό.

Ο Σβετσνίκοφ συμμετείχε στον διεθνή αγώνα κολύμβησης τεσσάρων μιλίων στον Βόσπορο, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.800 αθλητών από 81 χώρες. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλπερέν Τσακμάκ, δήλωσε ότι αναμένει πρόοδο στην έρευνα και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή νομική διαδικασία για διεκδίκηση αποζημίωσης από τους διοργανωτές, επικαλούμενος πιθανή αμέλεια στην οργάνωση και την επιτήρηση του αγώνα.

Ο συγκεκριμένος αγώνας διεξάγεται κάθε χρόνο στον Βόσπορο, μία από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο, η οποία κλείνει προσωρινά για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι κολυμβητές ξεκινούν από την ασιατική πλευρά και τερματίζουν στην ευρωπαϊκή, ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς, όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδρομή εντός δύο ωρών περισυλλέγονται από την τουρκική ακτοφυλακή.

Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε ο αθλητής, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων σε μαζικές αθλητικές διοργανώσεις ανοικτής θαλάσσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:58 Ολοκληρώθηκε η τριμερής ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι
17:46 Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι
17:35 Εποικοδομητικές συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι: Χωρίς απτό αποτέλεσμα η τριμερής Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στα ΗΑΕ
17:24 Βεντέτα στα Βορίζια: «Θέλουν να μας διώξουν» λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
17:11 Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»
17:00 Φρέντη Μπελέρης: «Ο κύριος Ράμα θαυμάζει τον κύριο Ερντογάν» – Mήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας
16:48 Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του
16:39 Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι
16:35 Ολυμπιακός – Βόλος: Θέλει τη νίκη πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ
16:24 Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
16:11 Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι
16:00 Ικαρία: Νεκρό 4χρονο αγόρι μετά την αποβίβαση μεταναστών στο Περδίκι – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους
15:48 Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος
15:36 Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA
15:24 Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Fast track άδειες, Tech visas και αυστηρότερο πλαίσιο για παράνομους και ΜΚΟ
15:16 Ο ΝΟΠ «φλερτ» με Μαυροβούνιο παίκτη
15:12 Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σκοινί: Πάνω από 5.100 νεκροί στο Ιράν, οι ΗΠΑ στέλνουν δυνάμεις – «Έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
15:00 Δήμαρχος Γλυφάδας: Κίνδυνος από καλώδια υψηλής τάσης και μπαζώματα στον Υμηττό
14:59 Δύο χρόνια φυλάκιση στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – Ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ