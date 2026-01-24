Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA

Μακάβρια επιβεβαίωση είχε η υπόθεση εξαφάνισης του Ρώσου κολυμβητή Νικολάι Σβετσνίκοφ, καθώς η τουρκική αστυνομία εντόπισε σορό άνδρα στη θάλασσα του Βοσπόρου, η οποία ταυτοποιήθηκε με DNA ως εκείνη του 29χρονου αθλητή που αγνοούνταν από τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, η σορός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Γαλατασαράι και της ακτής του Μπεμπέκ, έπειτα από ειδοποίηση επιβατικού σκάφους. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι το σώμα εντοπίστηκε χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια, ενώ φορούσε μαγιό.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από εξέταση DNA, με το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τον Νικολάι Σβετσνίκοφ, επαγγελματία προπονητή κολύμβησης. Οι τουρκικές αρχές, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεδομένα από τον χρονομετρητή που έφερε στο πόδι του, διαπίστωσαν ότι ο αθλητής ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον τερματισμό.

Ο Σβετσνίκοφ συμμετείχε στον διεθνή αγώνα κολύμβησης τεσσάρων μιλίων στον Βόσπορο, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.800 αθλητών από 81 χώρες. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλπερέν Τσακμάκ, δήλωσε ότι αναμένει πρόοδο στην έρευνα και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή νομική διαδικασία για διεκδίκηση αποζημίωσης από τους διοργανωτές, επικαλούμενος πιθανή αμέλεια στην οργάνωση και την επιτήρηση του αγώνα.

Ο συγκεκριμένος αγώνας διεξάγεται κάθε χρόνο στον Βόσπορο, μία από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο, η οποία κλείνει προσωρινά για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι κολυμβητές ξεκινούν από την ασιατική πλευρά και τερματίζουν στην ευρωπαϊκή, ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς, όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδρομή εντός δύο ωρών περισυλλέγονται από την τουρκική ακτοφυλακή.

Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε ο αθλητής, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων σε μαζικές αθλητικές διοργανώσεις ανοικτής θαλάσσης.

