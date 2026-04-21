Βρετανία: Η Κυβέρνηση άναψε «κόκκινο» στα smartphone για τα σχολεία

Πρωτοβουλίες παίρνει η κυβέρνηση της Βρετάνιας η οποία προχωρά στην κατάθεση τροπολογίας για την απαγόρευση των smartphones στα σχολεία.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή θα προσδώσει «νομική ισχύ σε πρακτικές που τα σχολεία ήδη εφαρμόζουν».

Νωρίτερα φέτος, η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, είχε αποστείλει επιστολή προς τις διευθύνσεις των σχολείων, προτρέποντάς τες να υιοθετήσουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ορίζουν ότι οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα κινητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

