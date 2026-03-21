Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αποζημιώσεις στη Λέσβο για το γάλα λόγω του αφθώδους πυρετού

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε σήμερα (21/3/2026) ότι θα δοθούν αποζημιώσεις για το γάλα που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Η απόφαση για αποζημιώσεις για το γάλα που παράγεται στη Λέσβο, αλλά λόγω της ζωογόνου νόσου δεν είναι δυνατό να καταναλωθεί, ελήφθη σε συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να στηρίξει τους πληγέντες παραγωγούς.

Η αποζημίωση θα αφορά ποσότητες γάλακτος που παραλαμβάνονται από τυροκομεία του νησιού, και οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την ανάσχεση της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στήριξη θα υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια, ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν πιο δίκαια η απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αποζημίωση αφορά αποκλειστικά το γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων, τα οποία έχουν ληφθεί για την προστασία της κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας.

