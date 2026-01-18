Χειμωνιάτικο τοπίο: Στα «λευκά» πολλές περιοχές της χώρας, δείτε πού το έστρωσε για τα καλά!

Με πυκνό χιόνι και εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό ξύπνησαν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το φρέσκο χιόνι.

Από τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία μέχρι τα Τρίκαλα, την Κορινθία και τη Στερεά Ελλάδα, το λευκό πέπλο κάλυψε χωριά, δάση και ορεινούς όγκους, ενώ τα χιονοδρομικά κέντρα άνοιξαν τις πίστες τους και υποδέχονται ήδη σκιέρ και λάτρεις του χειμερινού τοπίου.

Χιόνια σε Φθιώτιδα και γύρω περιοχές

Στη δυτική Φθιώτιδα το χιόνι στρώθηκε σε αρκετά μέρη:

Μάρμαρα, Πουγκάκια, Αργύρια

Κολοκυθιά, Σταγιά (Πλάτανος)

Χωριά της Οίτης, όπως Κουμαρίτσι και Παύλιανη

Τυμφρηστός, Γαρδίκι και περιοχές στα σύνορα με την Ευρυτανία (Μαυρίλο, Μερκάδα)

Δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής, ενώ οι κάτοικοι απολαμβάνουν το όμορφο χειμωνιάτικο θέαμα.

Πυκνά χιόνια σε άλλες ορεινές περιοχές

Πυκνό χιόνι έπεσε επίσης στα:

Χάνια Πηλίου

Τρίκαλα Κορινθίας

Νεραϊδοχώρι Τρικάλων

Περτούλι

Λοιπές ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας

Ανοιχτά χιονοδρομικά κέντρα

Η χιονόπτωση επέτρεψε το άνοιγμα πολλών χιονοδρομικών κέντρων, με τις πίστες να είναι έτοιμες για σκι, snowboard και χειμερινές δραστηριότητες.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν:

Ανήλιο

Βασιλίτσα

Παρνασσός

Καϊμακτσαλάν

Πισοδέρι

Καλάβρυτα

3–5 Πηγάδια

Λαϊλιά

Φαλακρό

Πρόγνωση: Νέος χιονιάς από Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε ότι από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει περισσότερα χιόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας, εντείνοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα των ημερών.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο χιονιάς θα συνεχιστεί και θα γίνει πιο έντονος από αύριο Δευτέρα.

