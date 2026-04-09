Αναδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα

Η νέα καταβολή αφορά συνταξιούχους που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και είδαν τον σχετικό χρόνο ασφάλισης να προσμετράται στη σύνταξή τους.

09 Απρ. 2026 13:41
Pelop News

Αναδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, σε 1.068 συνταξιούχους, στο πλαίσιο της προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης που αποκτήθηκε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Διοίκησης του φορέα, η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται σε 2.855.659,07 ευρώ.

Τα ποσά αφορούν την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξη των δικαιούχων, για το διάστημα κατά το οποίο συνέχισαν να απασχολούνται και μετά την αποχώρησή τους από την εργασία, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Τι αφορά η πληρωμή

Η καταβολή σχετίζεται με περιπτώσεις συνταξιούχων που, μετά τη συνταξιοδότησή τους, παρέμειναν στην αγορά εργασίας και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται και ενσωματώνεται στη συνταξιοδοτική τους παροχή, οδηγώντας στην πληρωμή των αντίστοιχων αναδρομικών.

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στην εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν παροχές προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, επιταχύνοντας την απόδοση ποσών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ο στόχος του e-ΕΦΚΑ

Όπως επισημαίνεται, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η σημερινή καταβολή εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, με τον φορέα να προχωρά στην πληρωμή των αναδρομικών που προκύπτουν από την αξιοποίηση του επιπλέον ασφαλιστικού χρόνου μετά τη συνταξιοδότηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Ισραήλ: Η εκεχειρία με το Ιράν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δίκη Νετανιάχου
16:39 BBC: Πλησιάζει η στιγμή που ο Τραμπ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει στον Λίβανο
16:28 Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες το Πάσχα
16:08 Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο
15:58 Μάικλ Τζ. Φοξ: Το CNN τον «πέθανε» κατά λάθος και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ
15:56 Γιώργος Δούκας: Εκεί που ο μύθος συναντά τη βία της εξουσίας και η ύβρις οδηγεί στην καταστροφή
15:48 Πάσχα με ασφάλεια: Οι 7 βασικές οδηγίες για τραπέζι, δρόμο και Ανάσταση
15:40 Νετανιάχου μετά τη Βηρυτό: «Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί»
15:31 Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι
15:29 Ιησούς Χριστός Superstar: Από την ευλάβεια του Τζεφιρέλι στην οργή του Γκίμπσον
15:22 Κιάνου Ριβς για Μάρτιν Σκορσέζε: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
15:15 Η Παταγονία στα λευκά: Σπάνιες δορυφορικές εικόνες της NASA από τη χιονισμένη έρημο
15:02 Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»
15:00 Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας
14:59 Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο
14:52 Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια
14:45 Στην Αράχωβα Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν
14:45 Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους
14:37 Αυτοκρατορικός πιγκουίνος: Στα απειλούμενα είδη – Στο μισό ο πληθυσμός έως το 2080
14:35 Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ