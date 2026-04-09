Αναδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, σε 1.068 συνταξιούχους, στο πλαίσιο της προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης που αποκτήθηκε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Διοίκησης του φορέα, η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται σε 2.855.659,07 ευρώ.

Τα ποσά αφορούν την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξη των δικαιούχων, για το διάστημα κατά το οποίο συνέχισαν να απασχολούνται και μετά την αποχώρησή τους από την εργασία, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τι αφορά η πληρωμή

Η καταβολή σχετίζεται με περιπτώσεις συνταξιούχων που, μετά τη συνταξιοδότησή τους, παρέμειναν στην αγορά εργασίας και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται και ενσωματώνεται στη συνταξιοδοτική τους παροχή, οδηγώντας στην πληρωμή των αντίστοιχων αναδρομικών.

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στην εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν παροχές προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, επιταχύνοντας την απόδοση ποσών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ο στόχος του e-ΕΦΚΑ

Όπως επισημαίνεται, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η σημερινή καταβολή εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, με τον φορέα να προχωρά στην πληρωμή των αναδρομικών που προκύπτουν από την αξιοποίηση του επιπλέον ασφαλιστικού χρόνου μετά τη συνταξιοδότηση.

