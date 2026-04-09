Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μην ξεχαστείτε λόγω Πάσχα… τι πρέπει να προσέξετε

Σε μία μόλις εβδομάδα, την Πέμπτη 16 Απριλίου (μετά το Πάσχα), η ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους. Παρά τη διευκόλυνση της προσυμπλήρωσης, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν εξονυχιστικά τα στοιχεία, καθώς τυχόν παραλείψεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε άσκοπες επιβαρύνσεις.

Η αυτόματη διαδικασία δεν διασφαλίζει απαραίτητα το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον φορολογούμενο. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στα εξής πεδία:

Εισοδήματα και Παρακρατήσεις: Οι κωδικοί αυτοί είναι «κλειδωμένοι». Εάν εντοπιστεί λάθος, η διόρθωση δεν μπορεί να γίνει από τον φορολογούμενο, αλλά απαιτείται επικοινωνία με τον εργοδότη ή τον φορέα για την αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Τεκμήρια Διαβίωσης: Παρά τη μείωση κατά 30% σε σπίτια και αυτοκίνητα, ελλοχεύει ο κίνδυνος το τεκμαρτό εισόδημα να υπερβεί το πραγματικό. Η κάλυψη της διαφοράς απαιτεί τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών για ανάλωση κεφαλαίου, δάνεια ή δωρεές.

Ηλεκτρονικές Δαπάνες: Οι αποδείξεις πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος για την αποφυγή του «πέναλτι» φόρου 22%. Ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει το ποσό, αρκεί να διαθέτει τα σχετικά παραστατικά (e-banking statements).

Εισοδήματα από Ενοίκια (Ε2): Η σωστή απεικόνιση στο Ε1 εξαρτάται άμεσα από την ορθότητα των στοιχείων στο έντυπο Ε2.

Ελαφρύνσεις και Τέκνα: Η μη ορθή δήλωση προστατευόμενων μελών μπορεί να στερήσει φοροαπαλλαγές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των διορθώσεων

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες στην προσυμπληρωμένη δήλωση, ισχύουν οι εξής προθεσμίες για αλλαγές χωρίς κυρώσεις:

Έως τις 15 Απριλίου: Υποβολή αρχικής δήλωσης από τον ίδιο τον φορολογούμενο με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Από 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου: Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για όσους η δήλωση υποβλήθηκε αυτόματα από το σύστημα στις 16 Απριλίου.

