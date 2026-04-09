Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μην ξεχαστείτε λόγω Πάσχα… τι πρέπει να προσέξετε

Στις 16 Απριλίου η ΑΑΔΕ οριστικοποιεί τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Δείτε τις παγίδες στα τεκμήρια, τις δαπάνες και τις προθεσμίες για διορθώσεις.

Φορολογικές δηλώσεις
09 Απρ. 2026 9:04
Pelop News

Σε μία μόλις εβδομάδα, την Πέμπτη 16 Απριλίου (μετά το Πάσχα), η ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους. Παρά τη διευκόλυνση της προσυμπλήρωσης, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν εξονυχιστικά τα στοιχεία, καθώς τυχόν παραλείψεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε άσκοπες επιβαρύνσεις.

[contaisu_summary]

Δείτε ακόμα: ΑΑΔΕ: Λύση σε «μπλοκαρισμένες» αγοραπωλησίες δίνει η νέα ρύθμιση

 Η αυτόματη διαδικασία δεν διασφαλίζει απαραίτητα το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον φορολογούμενο. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στα εξής πεδία:

  • Εισοδήματα και Παρακρατήσεις: Οι κωδικοί αυτοί είναι «κλειδωμένοι». Εάν εντοπιστεί λάθος, η διόρθωση δεν μπορεί να γίνει από τον φορολογούμενο, αλλά απαιτείται επικοινωνία με τον εργοδότη ή τον φορέα για την αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

  • Τεκμήρια Διαβίωσης: Παρά τη μείωση κατά 30% σε σπίτια και αυτοκίνητα, ελλοχεύει ο κίνδυνος το τεκμαρτό εισόδημα να υπερβεί το πραγματικό. Η κάλυψη της διαφοράς απαιτεί τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών για ανάλωση κεφαλαίου, δάνεια ή δωρεές.

  • Ηλεκτρονικές Δαπάνες: Οι αποδείξεις πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος για την αποφυγή του «πέναλτι» φόρου 22%. Ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει το ποσό, αρκεί να διαθέτει τα σχετικά παραστατικά (e-banking statements).

  • Εισοδήματα από Ενοίκια (Ε2): Η σωστή απεικόνιση στο Ε1 εξαρτάται άμεσα από την ορθότητα των στοιχείων στο έντυπο Ε2.

  • Ελαφρύνσεις και Τέκνα: Η μη ορθή δήλωση προστατευόμενων μελών μπορεί να στερήσει φοροαπαλλαγές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί Ε2 που φέρνουν φοροαπαλλαγές, τα SOS για ιδιοκτήτες ακινήτων

Το χρονοδιάγραμμα των διορθώσεων

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες στην προσυμπληρωμένη δήλωση, ισχύουν οι εξής προθεσμίες για αλλαγές χωρίς κυρώσεις:

  • Έως τις 15 Απριλίου: Υποβολή αρχικής δήλωσης από τον ίδιο τον φορολογούμενο με τις απαραίτητες διορθώσεις.

  • Από 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου: Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για όσους η δήλωση υποβλήθηκε αυτόματα από το σύστημα στις 16 Απριλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας
12:00 Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου
11:58 Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο
11:54 Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του
11:49 Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα
11:46 Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!
11:41 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση
11:37 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:34 Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία
11:26 Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις
11:23 Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου
11:16 Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες
11:15 Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
11:10 Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία
11:00 Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
10:53 Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
10:39 Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
10:34 Ανοικτή επιστολή Νικολόπουλου προς τον Πρωθυπουργό για τον Οδοντωτό: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ