Γιατί ξυπνάς συνέχεια κουρασμένος; Υπάρχουν μέρες που, ακόμα κι αν έχεις κοιμηθεί αρκετές ώρες, νιώθεις σαν να μην ξεκουράστηκες ούτε λεπτό. Το σώμα βαραίνει, το μυαλό θολώνει και η ενέργεια μοιάζει να έχει χαθεί πριν καν ξεκινήσει η ημέρα.

Η συνεχής κόπωση δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό. Οι γρήγοροι ρυθμοί, η πίεση της καθημερινότητας, η ανάγκη να τα προλάβεις όλα και η συνήθεια να βάζεις τους άλλους πάνω από εσένα μπορούν να αδειάζουν αθόρυβα τις αντοχές σου. Και πολλές φορές, η αιτία δεν είναι τόσο προφανής όσο νομίζεις.

1. Δεν κοιμάσαι ποιοτικά, ακόμα κι αν κοιμάσαι αρκετά

Το πρώτο που σκέφτονται οι περισσότεροι όταν νιώθουν εξάντληση είναι ότι δεν κοιμήθηκαν αρκετά. Όμως η ποιότητα ύπνου είναι εξίσου σημαντική με τη διάρκειά του.

Μπορεί να μένεις στο κρεβάτι επτά ή οκτώ ώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οργανισμός σου ξεκουράζεται πραγματικά. Ο καλός ύπνος είναι συνεχής, βαθύς και περνά από όλα τα απαραίτητα στάδια αποκατάστασης. Ειδικά στον βαθύ ύπνο, το σώμα επιδιορθώνει ιστούς και μύες, ενώ στηρίζεται και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Όταν αυτό λείπει, η επόμενη μέρα ξεκινά με κούραση, νεύρα, δυσκολία στη συγκέντρωση και χαμηλή απόδοση.

Τι βοηθά:

Σταθερό ωράριο ύπνου

Λιγότερη έκθεση σε οθόνες πριν κοιμηθείς

Ήσυχο και χαλαρωτικό περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο

2. Η διατροφή σου δεν δίνει ενέργεια, τη στερεί

Το σώμα σου λειτουργεί με «καύσιμο» και αυτό το καύσιμο είναι η τροφή. Αν δεν τρέφεσαι σωστά, η έλλειψη ενέργειας είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Η ανεπαρκής πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις διαρκώς άδειος. Δεν αρκεί να τρως, χρειάζεται να τρέφεσαι με τρόπο που να στηρίζει τον οργανισμό σου μέσα στη μέρα.

Μια πιο ισορροπημένη διατροφή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην καθημερινή αντοχή, στη διάθεση και στην πνευματική διαύγεια.

Βάλε πιο συχνά στο πιάτο σου:

Λαχανικά και φρούτα

Άπαχες πρωτεΐνες

Δημητριακά ολικής άλεσης

Καλής ποιότητας λιπαρά

3. Το μεσημεριανό σου σε ρίχνει αντί να σε στηρίζει

Υπάρχει ένας λόγος που μετά από κάποια γεύματα νιώθεις ότι το σώμα «σβήνει». Ένα πολύ βαρύ ή λιπαρό μεσημεριανό συχνά φέρνει τη γνωστή απογευματινή πτώση ενέργειας.

Τηγανητά, βαριά πιάτα και φαγητά χαμηλά σε φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσουν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος. Το αποτέλεσμα είναι εκείνη η γνώριμη νωθρότητα που σε κάνει να ψάχνεις καφέ, ζάχαρη ή έναν τρόπο να κρατηθείς όρθιος.

Αν θέλεις πιο σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα, τα μικρότερα και πιο ισορροπημένα γεύματα είναι συχνά πιο αποτελεσματικά από ένα μεσημεριανό που σε «βαραίνει».

4. Δεν πίνεις αρκετό νερό

Η αφυδάτωση και κόπωση πάνε πολύ πιο συχνά μαζί απ’ όσο φανταζόμαστε. Ακόμα και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει αισθητά τα επίπεδα ενέργειας, τη συγκέντρωση και τη συνολική αίσθηση ευεξίας.

Το νερό είναι απαραίτητο για τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών, αλλά και για την αποβολή άχρηστων ουσιών από τον οργανισμό. Όταν δεν δίνεις στο σώμα σου το νερό που χρειάζεται, είναι σαν να ζητάς από μια μηχανή να δουλέψει χωρίς επαρκή λίπανση.

Κάποιες φορές, η κούραση που νιώθεις μέσα στη μέρα δεν είναι ανάγκη για ύπνο, αλλά απλώς ένα σήμα ότι χρειάζεσαι καλύτερη ενυδάτωση.

5. Δεν ξεκουράζεσαι πραγματικά

Ίσως αυτός να είναι και ο πιο παρεξηγημένος λόγος. Ο ύπνος δεν είναι η μοναδική μορφή ξεκούρασης. Μπορεί να κοιμάσαι αρκετά και παρ’ όλα αυτά να νιώθεις διαρκώς εξαντλημένος, επειδή σου λείπει ένα άλλο είδος ανάπαυσης.

Σύμφωνα με τη δρ Saundra Dalton-Smith, υπάρχουν επτά μορφές ξεκούρασης:

Σωματική

Νοητική

Συναισθηματική

Κοινωνική

Αισθητηριακή

Δημιουργική

Πνευματική

Αν υπάρχει έλλειμμα σε μία ή περισσότερες από αυτές, τότε η εξάντληση μπορεί να παραμένει, ακόμη κι αν ο ύπνος σου φαίνεται επαρκής. Μπορεί να χρειάζεσαι λιγότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες, μεγαλύτερη απόσταση από εξαντλητικές κοινωνικές επαφές, περισσότερο χώρο για δημιουργικότητα ή πιο απλές στιγμές αυτοφροντίδας.

Η κόπωση δεν είναι λεπτομέρεια

Η συνεχής κόπωση δεν είναι μια ασήμαντη ενόχληση της καθημερινότητας. Είναι συχνά ένα μήνυμα ότι κάτι χρειάζεται αλλαγή. Το σώμα και το μυαλό δεν εξαντλούνται τυχαία. Συνήθως προσπαθούν να σου πουν ότι οι ρυθμοί, οι συνήθειες ή οι ανάγκες σου έχουν μείνει πολύ καιρό στο περιθώριο.

Μικρές αλλαγές στην ποιότητα ύπνου, στη διατροφή, στην ενυδάτωση και στην ουσιαστική ξεκούραση μπορούν να επαναφέρουν σταδιακά την ενέργεια που νιώθεις ότι έχει χαθεί. Και πολλές φορές, η διαφορά ξεκινά από τα πιο απλά πράγματα που παραμελείς κάθε μέρα.

