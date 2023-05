Ιταλία: Συγχαρητήρια του ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη του στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και συντονιστής του κόμματος «Φόρτσα Ιτάλια», Αντόνιο Ταγιάνι, σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα στη χώρα μας, μέσω Twitter.

«Συγχαρητήρια στον φίλο μου Κυριάκο Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες επιβράβευσαν το έργο της κυβέρνησης. Μια σημαντική εκλογική νίκη για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε μαζί τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, αρχίζοντας από εκείνες της Μεσογείου, με την παράδοση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος», υπογράμμισε ο Ταγιάνι στην ανάρτησή του.

Congratulations to my friend @kmitsotakis of @neademokratia. Greek citizens have rewarded the work done by the government. An important electoral success: we will keep facing European challenges together, starting with the ones in the Mediterranean, in the wake of the @EPP family pic.twitter.com/1Zmo1UDS1X

