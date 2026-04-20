Καιρός: Νέα αλλαγή, έρχεται η άνοιξη και μετά το καλοκαίρι!

20 Απρ. 2026 19:33
Pelop News

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον αυριανό (21/04/2026) καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Καιρός: Εναλλαγή συννεφιάς και ήλιου με τοπικές μπόρες, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από αργά τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στον Κορινθιακό και στη νότια Πελοπόννησο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:33 Καιρός: Νέα αλλαγή, έρχεται η άνοιξη και μετά το καλοκαίρι!
19:26 Με τον Νηρέα Πατρών τα play-offs της Εθνικής Κατηγορίας
19:17 Συντάξεις: Πιο δαπανηρή η αγορά πλασματικών ετών
19:08 «Γλυκιά» αναμονή για την Ενωση Γλαύκου
19:04 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Ο Καντηλανάφτης
18:56 Λιοσίων: Βαρύ παρελθόν για τον 16χρονο Σουδανό που παρέσυρε και εγκατέλειψε συνομήλική του
18:40 Ποια ζώδια θα επηρεαστούν από τον Ουρανό στους Διδύμους
18:39 Στο «παρά πέντε» των εξελίξεων: «Σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν» – Στην Ισλαμαμπάντ ο Βανς
18:32 Σπαράγγια: Το μεγάλο μυστικό και γιατί πρέπει να τα εντάξουμε στην διατροφή των παιδιών μας
18:24 Δυο προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το επόμενο τριήμερο
18:16 «Ο αθλητισμός σώζει ζωές, στόχος όχι απωθημένο η Α1 Εθνική»
18:08 Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε μαγαζί – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
18:08 Κεφαλονιά: «Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του» λέει ο 66χρονος
18:04 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Ο Δήμος Πατρέων απορρίπτει τη μείωση 50% στα δημοτικά τέλη
18:00 Αιγιάλεια: Δικηγορικός Σύλλογος κατά της ΔΕΥΑ για πρόσληψη νομικού συνεργάτη
17:53 Απόλλων: Με προβλήματα στον “τελικό”
17:50 Σάλτσμπουργκ: Τρόλεϊ μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ και σκόρπισε τον πανικό, ένας νεκρός και 7 τραυματίες
17:41 Νεοχώρι Πηλίου: Ξέσπασε φωτιά τώρα σε δασική έκταση
17:35 Προχωρά τις ενέργειες για τον Οδοντωτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
17:32 Πάτρα: Ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο ενάντια προσχεδίου νόμου για Παιδικούς Σταθμούς ΚΔΑΠ ΚΔΑΠΜεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ