Για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες λόγω Πάσχα, κάτι που σημαίνει ότι το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα τραπεζικά καταστήματα από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου. Οι τραπεζικές εργασίες στα γκισέ θα επανέλθουν την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Οι ημέρες αυτές συμπίπτουν με τις επίσημες τραπεζικές αργίες που έχουν ανακοινωθεί για το 2026. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ορίσει ως αργίες τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, ενώ μεσολαβούν το Μεγάλο Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα, κατά τις οποίες έτσι κι αλλιώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά.

Τι ισχύει για τις συναλλαγές

Παρά το κλείσιμο των καταστημάτων, οι βασικές τραπεζικές ανάγκες δεν σταματούν. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και άλλες βασικές κινήσεις, ενώ διαθέσιμες παραμένουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται κανονικά, ενώ οι μεταφορές χρημάτων μπορούν επίσης να γίνονται ηλεκτρονικά. Ωστόσο, στις διατραπεζικές συναλλαγές ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση, λόγω των αργιών και της περιορισμένης λειτουργίας των συστημάτων εκκαθάρισης. Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται συνήθως σε περιόδους τραπεζικών αργιών, ειδικά όταν οι ημέρες αργίας σχηματίζουν συνεχόμενο τετραήμερο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Το πρακτικό συμπέρασμα για όσους έχουν ανοιχτές οικονομικές υποχρεώσεις είναι ότι καλό είναι να προγραμματίσουν έγκαιρα τις κινήσεις τους. Όσοι χρειάζονται μετρητά, πληρωμές ή μεταφορές με συγκεκριμένο χρονικό όριο, είναι προτιμότερο να μην τα αφήσουν για τις ημέρες που οι τράπεζες θα είναι κλειστές.

Το πασχαλινό κλείσιμο των τραπεζών δεν φέρνει πάγωμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά σίγουρα αλλάζει τον ρυθμό τους. Γι’ αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου είναι ουσιαστικά η τελευταία πλήρης ημέρα λειτουργίας των τραπεζικών καταστημάτων πριν από το εορταστικό διάλειμμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



