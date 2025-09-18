Κοπηκε η εκπομπή δημοσιογράφου λόγων σχολίων για τη δολοφονία Κέρκ

Επ αόριστον το ABC απέσυρε τον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Τζίμι Κίμελ από την τηλεόραση, λόγω των σχολίων που έκανε σχετικά με τον πυροβολισμό του δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Δημοσιογράφος χαρακτήρισε «συγκινητικά» τα μηνύματα του δράστης της δολοφονίας Κερκ ΒΙΝΤΕΟ

«Το Jimmy Kimmel Live θα ανασταλεί επ’ αόριστον», ανέφερε εκπρόσωπος του δικτύου που ανήκει στη Disney σε δήλωση προς το BBC.

Στο μονολόγο της Δευτέρας το βράδυ, ο Κίμελ είπε ότι η «MAGA gang» προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δολοφονία του Κερκ.

Την Τρίτη, ένας 22χρονος ύποπτος εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σχετικά με το περιστατικό της Τετάρτης που σκότωσε τον 31χρονο συντηρητικό influencer. Οι εκπρόσωποι του Κίμελ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολίων.

Ο Κίμελ ανέφερε στο μονολόγο του τη Δευτέρα: «Η Maga Gang προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς και κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Ο παρουσιαστής, που συχνά βρίσκεται στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε επίσης τις σημαίες που κυμάτιζαν μεσίστιες προς τιμήν του Κερκ και σατίρισε την αντίδραση του προέδρου στη δολοφονία.

Συνέδεσε ένα απόσπασμα με τον πρόεδρο να μιλάει με δημοσιογράφους για την αντίδρασή του στον θάνατο του Κερκ και να παραπέμπει σε συζήτηση για ένα αίθριο που χτίζεται στον Λευκό Οίκο.

«Βρίσκεται στο τέταρτο στάδιο της θλίψης», είπε ο Κίμελ. «Κατασκευή. Είναι κατεδάφιση, κατασκευή. Δεν είναι έτσι που ένας ενήλικας θρηνεί για τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο του. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο».

Επίσης την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, δήλωσε σε ένα podcast ότι οι παρατηρήσεις του Κίμελ έδειχναν «την πιο άρρωστη συμπεριφορά που θα μπορούσε να υπάρχει», καθώς προέτρεψε τη Disney να αναλάβει δράση.

«[Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς] έχουν άδεια που τους χορηγείται από εμάς στην FCC, και αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Καρ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ.

«Κοιτάξτε, μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, να λάβουν μέτρα, ειλικρινά, έναντι του Κίμελ, ή, ξέρετε, θα υπάρξει επιπλέον δουλειά για την FCC στο μέλλον», δήλωσε ο Καρ στο Benny Show.

Σημείωσε ότι μια συγγνώμη από τον Κίμελ θα ήταν ένα «πολύ λογικό, ελάχιστο βήμα».

Η ανακοίνωση του ABC ήρθε λίγο μετά από δήλωση της Nexstar Media, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ότι δεν θα προβάλλει το Jimmy Kimmel Live! «στο άμεσο μέλλον, ξεκινώντας από το σημερινό επεισόδιο».

Η Nexstar ανέφερε την Τετάρτη το βράδυ ότι τα σχόλια του κωμικού για τον Κερκ «είναι προσβλητικά και αναίσθητα σε κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό μας πολιτικό διάλογο».

«Δεν πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζουν το φάσμα των απόψεων, των γνώμων ή των αξιών των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες βρισκόμαστε», δήλωσε ο Άντριου Άλφορντ, πρόεδρος της ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας της Nexstar.

«Η συνέχιση της παροχής μιας πλατφόρμας στον κ. Κίμελ στις κοινότητες που εξυπηρετούμε δεν είναι απλώς προς το δημόσιο συμφέρον αυτή τη στιγμή, και έχουμε πάρει την δύσκολη απόφαση να αναστείλουμε την εκπομπή του, σε μια προσπάθεια να επικρατήσουν πιο ψύχραιμες απόψεις καθώς προχωράμε προς την επανέναρξη ενός σεβαστού και εποικοδομητικού διαλόγου».

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την απόφαση του δικτύου μέσα από τον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, γράφοντας: «Συγχαρητήρια στην ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει».

