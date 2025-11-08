Λιμενικός πιάστηκε να δίνει χρήματα σε ανήλικους να να συνευρεθεί ερωτικά!

Περιστατικό που σοκάρει ήρθε στο φως της δημοσιότητας στον Βόλο όπου στέλεχος του Λιμενικού Σώματος φέρεται να έδινε χρήματα σε ανήλικους με αντάλλαγμα τη σεξουαλική συνεύρεση μαζί του.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός λιμενικού στον Βόλο, καθώς κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος φέρεται να προσέγγιζε ανήλικους να τους πλήρωνε για να έχουν σεξουαλικές επαφές και έτσι συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα στο σπίτι του λιμενικού, προκειμένου να δουν αν προκύπτουν περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ανήλικα θύματά του μίλησαν για τις άρρωστες ορέξεις του.

