Μαρινέλλα: Την Τρίτη η τελευταία πράξη, σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη η σορός της

Την προσεχή Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026, συγγενείς, φίλοι και το κοινό θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών στις 14:00. Για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου (δίπλα στη Μητρόπολη) από τις 08:00 έως τις 13:00.

Σε στενό κύκλο η ταφή

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στη Μητρόπολη, η ταφή της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα πραγματοποιηθεί σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς η οικογένεια επιθυμεί να διαφυλάξει τις ιδιωτικές στιγμές του τελευταίου αποχαιρετισμού.

Έκκληση για δωρεές στη «Φλόγα»

Η οικογένεια της εκλιπούσας, τιμώντας το πνεύμα προσφοράς που τη χαρακτήριζε, απηύθυνε παράκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της. Αντί για στεφάνια, προτείνεται η κατάθεση δωρεών στον σύλλογο «Φλόγα» (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια), στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του για τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στο πανελλήνιο, με τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο να αποχαιρετά μια από τις εμβληματικότερες φωνές της σύγχρονης Ελλάδας.

