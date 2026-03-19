Νέα Μάκρη: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας πίσω από τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος

Σε υπόθεση σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο από τις πιο σκληρές εγκληματικές ομάδες της Τουρκίας καταλήγουν οι έρευνες για την ένοπλη επίθεση στη Νέα Μάκρη. Τα στοιχεία που εξετάζουν οι ελληνικές Αρχές δείχνουν ότι πίσω από τους πυροβολισμούς κρύβεται ένα επικίνδυνο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στους «Ντάλτονς» του Μπαρίς Μπογιούν και ανθρώπους του δικτύου του Ουμίτ Γιαλτσίν.

19 Μαρ. 2026 14:31
Pelop News

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη, καθώς η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγεί πλέον σε σαφές σενάριο μαφιόζικου ξεκαθαρίσματος ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που φαίνεται ότι έχουν μεταφέρει τη δράση και τις μεταξύ τους διαφορές σε ελληνικό έδαφος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δράστες της επίθεσης φέρονται να συνδέονται με τη διαβόητη ομάδα των «Ντάλτονς» του Μπαρίς Μπογιούν, ενώ στόχος τους ήταν πρόσωπα που αποδίδονται στο δίκτυο του Ουμίτ Γιαλτσίν, μιας επίσης ισχυρής μορφής του οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία. Για πρώτη φορά, μάλιστα, αποτυπώνονται με τέτοια σαφήνεια ίχνη ανθρώπων της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας μέσα στην Ελλάδα.

Η επίθεση είχε σημειωθεί το απόγευμα της 3ης Μαρτίου στη συμβολή της οδού Πλαταιών με τη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες προσέγγισαν πεζή όχημα στο οποίο επέβαιναν τα φερόμενα μέλη της αντίπαλης ομάδας και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, παρά το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν μέρα μεσημέρι, σε σημείο με κίνηση, απέναντι από σούπερ μάρκετ.

Τα άτομα που δέχθηκαν την επίθεση φέρονται, κατά πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, να έχουν σχέση με την οργάνωση του Ουμίτ Γιαλτσίν. Ωστόσο, ένας από αυτούς, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, φέρεται να απέδωσε το περιστατικό σε οικογενειακή βεντέτα στην Τουρκία, κάτι που προφανώς δεν κλείνει την υπόθεση για τους ερευνητές.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο φέρεται να είναι το τρίτο ασύλληπτο μέλος της ομάδας των «Ντάλτονς» που βρέθηκε στο σημείο των πυροβολισμών. Για τον συγκεκριμένο 26χρονο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, υπάρχουν στοιχεία προηγούμενης εμπλοκής του σε υποθέσεις όπλων, απείθειας και παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ αναζητήθηκε ακόμη και στη Θεσσαλονίκη χωρίς να εντοπιστεί.

Ήδη στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ο βασικός εκτελεστής, ακόμη ένας συνεργός του και ο οδηγός του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση και τη διαφυγή. Οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ελληνικό έδαφος χρησιμοποιείται πλέον όχι απλώς ως καταφύγιο, αλλά και ως πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό είναι και το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό στις ελληνικές διωκτικές αρχές, οι οποίες επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το εύρος της παρουσίας τους και τις μεταξύ τους συνδέσεις.

