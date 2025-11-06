Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ

Η κυκλοφορία πτήσεων διακόπηκε στο αεροδρόμιο Λάντβέτερ του Γκέτεμποργκ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Σουηδίας μετά το Άρλαντα της Στοκχόλμης, έπειτα από παρατήρηση ενός ή περισσότερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) στην περιοχή. Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σουηδίας (LFV) ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές της χώρας.

Ένας εκπρόσωπος της LFV δήλωσε ότι «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Λάντβέτερ». Η αστυνομία ενημερώθηκε για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18:41 ώρα Ελλάδας και αναπτύχθηκε άμεσα στην περιοχή για να συλλέξει πληροφορίες και να διερευνήσει το περιστατικό.

Η επικεφαλής Λειτουργίας της διαχειριστικής εταιρείας Swedavia, Σούζαν Νόρμαν, τόνισε: «Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λάντβέτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου drone. Θα παραμείνει κλειστός όσο διαρκεί η έρευνα της αστυνομίας».

Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά παρόμοιων συμβάντων στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, όπου drone έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, οδηγώντας σε προσωρινά κλεισίματα αεροδρομίων σε πολλές χώρες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



