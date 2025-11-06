Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σουηδίας (LFV) ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές της χώρας.

Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
06 Νοέ. 2025 21:12
Pelop News

Η κυκλοφορία πτήσεων διακόπηκε στο αεροδρόμιο Λάντβέτερ του Γκέτεμποργκ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Σουηδίας μετά το Άρλαντα της Στοκχόλμης, έπειτα από παρατήρηση ενός ή περισσότερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) στην περιοχή. Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σουηδίας (LFV) ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές της χώρας.

Ένας εκπρόσωπος της LFV δήλωσε ότι «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Λάντβέτερ». Η αστυνομία ενημερώθηκε για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18:41 ώρα Ελλάδας και αναπτύχθηκε άμεσα στην περιοχή για να συλλέξει πληροφορίες και να διερευνήσει το περιστατικό.

Η επικεφαλής Λειτουργίας της διαχειριστικής εταιρείας Swedavia, Σούζαν Νόρμαν, τόνισε: «Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λάντβέτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου drone. Θα παραμείνει κλειστός όσο διαρκεί η έρευνα της αστυνομίας».

Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά παρόμοιων συμβάντων στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, όπου drone έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, οδηγώντας σε προσωρινά κλεισίματα αεροδρομίων σε πολλές χώρες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
20:29 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
20:22 Hellenic Train: Τι λέει για το περιστατικό με την αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή στη Σίνδο
20:11 Αντεπίθεση Πιερρακάκη για τα ΕΛΤΑ: «77 Καταστήματα έκλεισαν επί ΣΥΡΙΖΑ»
20:05 «Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social
20:00 Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης
19:50 ΑΔΜΗΕ – Μανουσάκης: Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
19:43 Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες
19:37 Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας
19:35 Φάμελλος: Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία
19:27 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο: Στο στόχαστρο στόχοι της Χεζμπολάχ
19:25 Το «ευχαριστώ» του Ερυθρού Αστέρα στον Ερμή
19:17 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ, μετά και την σύλληψη του δεύτερου υπόπτου
19:10 Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές
19:04 Οι πολίτες προχώρησαν, οι πολιτικοί όχι
18:55 Μαρινάκης κατά Πελετίδη για τις πινακίδες των τραπεζών: «Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ