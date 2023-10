Ο Νετανιάχου θα δώσει το «πράσινο φως» για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα – 19η ημέρα μαχών με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ θα κάνει τη χερσαία επίθεσή του στη Γάζα «όταν το αποφασίσει το Πολεμικό Συμβούλιο» της χώρας, δήλωσε στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον πόλεμο με τη Χαμάς να συμπληρώνει σήμερα (25.10.2023) τη 19η ημέρα του.

Ο εμψυχωτικός και ενωτικός Νετανιάχου έστειλε ξανά μήνυμα στους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν ενόψει της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ, μιας και «όλοι οι μαχητές της Χαμάς είναι καταδικασμένοι» και μάλιστα αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην «ευθύνη» που έχουν οι αξιωματούχοι για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και σε προσωπικό επίπεδο.

«Όλοι θα λογοδοτήσουν για την επίθεση της Χαμάς, ακόμη και εγώ», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αλλά τόνισε ότι «αυτό θα γίνει μετά τον πόλεμο». Παράλληλα με τον Νετανιάχου, έκανε δηλώσεις και ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του στη Γάζα ώστε να προετοιμάσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη χερσαία επιχείρησή του», είπε ο Χαγκάρι και πρόσθεσε για ακόμα μια φορά ότι «ο πόλεμος θα είναι μακρύς και για να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου, απαιτείται ανθεκτικότητα, εμπιστοσύνη και υπομονή» από το ισραηλινό κοινό.

Όσον αφορά στον λαό του Ισραήλ, ο Νετανιάχου είπε ότι θα κηρύξει εθνική ημέρα πένθους για όσους σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ πράγματι συνεχίζει το σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε άλλο ένα σχολείο στην περιοχή, μετά από αυτό την περασμένη Κυριακή. Τα δυσάρεστα νέα έγιναν γνωστά από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), η οποία ανακοίνωσε 1 νεκρό και 44 τραυματίες.

Το σχολείο υπέστησε «σοβαρές παράπλευρες ζημιές» από τον βομβαρδισμό της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ. Το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο 4.600 άμαχοι.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν στοχεύει μόνο τη Γάζα. Τα αεροσκάφη του βομβάρδισαν ξανά σήμερα το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι της Συρίας. Πρόκειται για τον 4ο βομβαρδισμό του μέσα σε 2 εβδομάδες, ενώ νωρίτερα προηγήθηκε και αυτός στη Ντεραά, με τους 8 νεκρούς και τους 7 τραυματίες.

«Γύρω στη 01:45, ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, με στόχο πολλές από τις στρατιωτικές μας θέσει στην επαρχία Ντεράα, στη νοτιοδυτική Συρία», δήλωσε πηγή του συριακού στρατού, την οποία επικαλέστηκαν τα συριακά κρατικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ότι εκτόξευσε τον πύραυλο «Ayyash-250», με βεληνεκές περίπου 155 μιλίων στη νοτιοανατολική ισραηλινή πόλη Ελάτ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο πύραυλος κατέληξε σε σημείο που δεν κινδύνευσαν πολίτες ή υποδομές.

Hamas has now announced that they launched another Long-Range Rocket, the "Ayyash-250" with a Range of roughly 155 Miles towards the City of Eilat in Southeastern Israel near the Border with Jordan this morning; there was No Red Alert which was Sounded but the IDF has stated the…

— OSINTdefender (@sentdefender) October 25, 2023