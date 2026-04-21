Το Πακιστάν εξακολουθεί να περιμένει επίσημη απάντηση από το Ιράν για το αν θα στείλει αντιπροσωπεία σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που η διπλωματική κινητικότητα παραμένει έντονη αλλά χωρίς οριστικές δεσμεύσεις από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική πλευρά είχε ξεκαθαρίσει στις 19 Απριλίου, μέσω του Tasnim, ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή διαπραγματευτικής αποστολής στο Πακιστάν.

Παράλληλα, το Ισλαμαμπάντ επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου, πιέζοντας και τις δύο πλευρές να δώσουν χρόνο στη διπλωματία. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τις 7 Απριλίου ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία για εκεχειρία, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ως κίνηση καλής θέλησης.

Το Πακιστάν κρατά ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι

Η στάση του Πακιστάν παραμένει ενεργή και μεσολαβητική. Σύμφωνα με το Reuters, το Ισλαμαμπάντ έχει αναδειχθεί σε βασικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με την αμερικανική πλευρά να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών στο Πακιστάν, χωρίς όμως να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Ήδη από τις 16 Απριλίου, το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι δεν είχαν ακόμη καθοριστεί ημερομηνίες για δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Την ίδια στιγμή, το Reuters μετέδωσε στις 20 Απριλίου ότι ανώτερος Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, λέγοντας ότι η χώρα έχει λάβει «θετικό σήμα» από το Ιράν και ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ιρανική αντιπροσωπεία να βρεθεί στο Ισλαμαμπάντ μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση δεν ισοδυναμεί ακόμη με επίσημη ιρανική επιβεβαίωση.

Παράταση της εκεχειρίας ζητά το Ισλαμαμπάντ

Η βασική αγωνία του Πακιστάν είναι να μη χαθεί το χρονικό περιθώριο πριν λήξει η εκεχειρία. Το Reuters έχει καταγράψει ότι το Ισλαμαμπάντ ζητά επιπλέον χρόνο για να συνεχιστούν οι επαφές, εκτιμώντας ότι χωρίς παράταση αυξάνεται ο κίνδυνος να ναυαγήσει η προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, και η Τουρκία έχει δηλώσει ότι εργάζεται για την παράταση της εκεχειρίας και τη συνέχιση των συνομιλιών, στοιχείο που δείχνει ότι η περιφερειακή πίεση κινείται προς τη διπλωματική αποκλιμάκωση.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η Τεχεράνη θα μετατρέψει τα μέχρι στιγμής σήματα σε επίσημη συμμετοχή. Για την ώρα, η εικόνα παραμένει ρευστή: το Πακιστάν δηλώνει ότι επιμένει στη διαμεσολάβηση, οι ΗΠΑ εμφανίζονται ανοιχτές σε νέο γύρο επαφών και το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί δημόσια ότι θα στείλει αποστολή.

