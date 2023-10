Πάτρα: Το Welcome to UP 2023 βάζει τρίποντα και πάει βόλτα στην πόλη

Στις 18 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται το «Welcome to UP 2023», ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της χώρας Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών. Ένα φεστιβάλ που έγινε θεσμός μετά την περσινή πρώτη και άκρως επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία έκανε την πανεπιστημιούπολη επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

To Welcome to UP 2023 βάζει… τρίποντο με «Προμηθέα» και «Απόλλωνα»

To «Welcome to UP 2023» βάζει… τρίποντο και συναντά αθλητικές ομάδες της πόλης, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο δράσης του. Ο Προμηθέας Πατρών και ο Απόλλων Πατρών, υποστηρίζουν το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών και το προβάλλουν κατά τη διάρκεια των αγώνων τους, σκοράροντας στον τομέα της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πόλη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, αντιπροσωπείες των παικτών – παραγόντων των δυο ομάδων θα επισκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο του «Welcome to UP 2023» την Παρασκευή 19/10. Η επίσκεψη του Απόλλωνα θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 το πρωί και του Προμηθέα στις 11.30 το μεσημέρι, της ίδιας μέρας. Θα συνομιλήσουν με τους φοιτητές θα ξεναγηθούν στον χώρο και θα εκμυστηρευθούν τα μυστικά της επιτυχίας τους.

Το Welcome to UP 2023 πάει βόλτα στην Πάτρα- Οι φοιτητές γνωρίζουν την πόλη- Ξεναγήσεις, περίπατοι, μεταφορά με λεωφορεία

Το «Welcome to UP 2023» πάει βόλτα τους φοιτητές στην Πάτρα και τους συστήνει τα αξιοθέατα, τις κρυφές της γωνιές, την ιστορία της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τοπάλη. Αστικές διαδρομές και ξεναγήσεις μετά περιπάτου, δίνουν στους νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών την ευκαιρία να γνωρίσουν ολόπλευρα την πόλη που τους υποδέχεται και στην οποία θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια. Την ίδια ώρα, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την Πάτρα και τα εμβληματικά της σύγχρονα σημεία εν κινήσει, μέσα από διαδρομές με λεωφορεία, αλλά και να ξεναγηθούν σε αυτά, όπως και στα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου οι αστικές διαδρομές έχουν «οδηγό» την Αρχαιολόγο – διπλωματούχο Ξεναγό – ΜΑ Μουσειολόγο, Νικολέττα Παλαιολόγου

Από τις 11:00 πμ. και για 1,5 με 2 ώρες, οι φοιτητές θα γνωρίσουν το ιστορικό κέντρο της Πάτρας και το θαλάσσιο μέτωπο.

Το πρόγραμμα έχεις ως εξής:

-Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου Α’ (Θέατρο Απόλλων) με ξενάγηση στην ιστορία και τη μορφολογία του χώρου.

-Πορεία μέσω της οδού Μαιζώνος και ακολούθως της Αγίου Νικολάου, προς την πλατεία Τριών Συμμάχων. Στη διαδρομή ξενάγηση στην αρχιτεκτονική μορφολογία των κτιρίων και την ιστορική τους αξία.

-Ακολούθως, μέσω της οδού Αγίου Ανδρέου πορεία έως την Αγγλικανική Εκκλησία και επιστροφή μέσω της οδού Σατωβριάνδου στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεων (Όλγας), με αναφορές κατά τη διαδρομή στα κτίρια και την ιστορία των χώρων.

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου, παρέα με τον Μουσειολόγο, Ξενοφώντα Παπαευθυμίου, από τις 11:00 πμ. και για 1,5 με 2 ώρες, οι φοιτητές θα κάνουν αστικές διαδρομές στην Πάτρα εντρυφώντας στην ιστορία της έτσι όπως αυτή διασώζεται και «παντρεύεται» με τη σύγχρονη εικόνα της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Συγκέντρωση στην πλατεία. Γεωργίου Α’ (Θέατρο Απόλλων) με ξενάγηση στην ιστορία και τη μορφολογία του χώρου.

-Πορεία από Γεροκωστοπούλου, μέσω της σκάλας, στην πλ. Αγίου Γεωργίου (25ης Μαρτίου), Ρωμαϊκό Στάδιο, Ρωμαϊκό Ωδείο και μετά κατεύθυνση Ψηλά Αλώνια, (γνωριμία με τον χώρο).

-Μέσω της κλίμακας της Τριών Ναυάρχων επίσκεψη, γύρω στις 12:15 με 12:30 στον ιστορικό χώρο των καταφυγίων. Μετά την ξενάγηση στα καταφύγια, ολοκληρώνεται η διαδρομή.

Παράλληλα με τις διαδρομές μέσα στην πόλη, το Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών προτείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των πενθήμερων εκδηλώσεών του:

-Μεταφορά με λεωφορεία και ξεναγήσεις (Magic Bus Patras Tour) Διαδρομές με πούλμαν (Hop on Hop Off buses- λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους θησαυρούς της πόλης.

-Get το Know with the City:

-Διαδρομές Πανεπιστημιούπολη, Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, Μαρίνα Πάτρας, Μώλος Αγίου Νικολάου, Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α’, Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, Καρναβαλικό Εργαστήριο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Ρωμαϊκό Ωδείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών , Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Βούντενης.

Το «Welcome to UP 2023» συστήνει στους φοιτητές την Achaia Clauss, τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου και τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας

-Διαδρομή με λεωφορεία και ξεναγήσεις στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στο οινοποιείο της Achaia Clauss και την Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδρομές, τα ωράρια, τις αφετηρίες και κράτηση θέσεων στο welcometoup.upatras.gr

ΑCHAIA CLAUSS: ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΙΝΟΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Οι νέοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα κοσμήματα της Πάτρας, το οινόκαστρο της ACHAIA CLAUSS. Είναι το πρώτο οργανωμένο οινοποιείο που ξεκίνησε μια διαδρομή από το 1861 και την συνεχίζει μέχρι σήμερα. Στους φιλοξενούμενους θα δοθεί επίσης η ευκαιρία να γνωρίσουν τους αμπελώνες, το οινοφυλάκιο όπου παλαιώνουν οι εσοδείες των εμφιαλωμένων κρασιών, τα κελάρια όπου φυλάσσονται οι παλαιές εσοδείες Μαυροδάφνης με παλαιότερη αυτή του 1873 που φέτος συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής, να περιηγηθούν – ξεναγηθούν στο μουσείο και να γίνουν κοινωνοί της ιστορίας του οινοποιείου. Σε όσους επιθυμούν, θα δοθεί η δυνατότητα να σχεδιάσουν την προσωπική τους ετικέτα και τέλος θα συμμετέχουν σε οινική γευστική δοκιμή συνομιλώντας για το κρασί. Οι ξεναγήσεις με λεωφορείο (bus tour) στο Οινοποιείο Achaia Clauss. έχουν προγραμματιστεί για τις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2023. Αναχώρηση: 11:30 Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρυτανεία), επιστροφή 14:30 Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρυτανεία).

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ «ΘΑΥΜΑ» ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τεχνολογικό επίτευγμα της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο, προβολή βίντεο με τα στάδια κατασκευής του έργου, επεξήγηση μακέτας και φωτογραφικού υλικού και επίσκεψη τον πυλώνα Μ4 πλησίον του σταθμού Διοδίων στο Αντίρριο. Η επίσκεψη αφορά τη βάση του πυλώνα (κάτω από το κατάστρωμα). Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τα μέτρα ασφαλείας και να φορούν κατάλληλα παπούτσια (κλειστά με αντιολισθητική σόλα). Δείτε τα μέτρα ασφαλείας στο welcometoup.upatras.gr Έχουν προγραμματιστεί τρία δρομολόγια κάθε μέρα, στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2023. Αναχώρηση (10:00 / 13:00 / 16:00) Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιστροφή (12:00 / 15:00 / 18:00) Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ: ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της γνωριμίας των νέων φοιτητών με την οικονομία της περιοχής και τη δικτύωση με την παραγωγή, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και στα εργοστάσια της FRIESLANDCAMPINA (Εργοστάσιο NOYNOY), της Αθηναϊκής Ζυθοποιϊας και της CBL (εταιρεία παραγωγής πεπτιδίων). Θα ξεναγηθούν στους χώρους των βιομηχανιών και θα μάθουν τον τρόπο παραγωγής και τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Οι ξεναγήσεις έχουν προγραμματιστεί για 19 και 20 Οκτωβρίου 2023.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Αναχώρηση – Στάση 1: 10:00 Σταθμός ΟΣΕ Τριών Συμμάχων. Αναχώρηση – Στάση 2: 10:30 Πανεπιστημιούπολη. Άφιξη ΒΙ.ΠΕ.: 11:00 Ξενάγηση στην FRIESLANDCAMPINA (Εργοστάσιο NOYNOY).

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 11:30 Ξενάγηση

CBL : 12:30 Ξενάγηση Επιστροφή – Στάση 1: 13:15 Πανεπιστημιούπολη Επιστροφή – Στάση 2: 13:30 Σταθμός ΟΣΕ Τριών Συμμάχων.

-Ξενάγηση φοιτητών – επισκεπτών στα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου Πατρών από τους εθελοντές του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την έκταση του Πανεπιστήμιου και καλούνται να γνωρίσουν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος π.χ. Πρυτανεία, Τμήματα Σχολών, Φοιτητική Εστία, Συνεδριακό Κέντρο, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Γυμναστήριο Πανεπιστημίου, Μουσεία Πανεπιστημίου κ.λπ. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να περπατήσουν στα μονοπάτια, το Πάρκο Ειρήνης, την Εστία, το υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων, τον κήπο Άνθεια με την τεχνητή λίμνη και σε πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus. Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Οκτωβρίου από 12.00 – 14.00.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.