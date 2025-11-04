Πειραιάς: Άνδρας έπεσε στη θάλασσα και τον έσωσε λιμενικός

Στον Πειραιά στη θάλασσα μέσα στο λιμάνι έπεσε σήμερα (4/11/2025) ένας άνδρας, ηλικίας 48 ετών. Όμως βούτηξε στο νερό και τον έσωσε ένας λιμενικός.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από στέλεχος του Λιμενικού που εκτελούσε υπηρεσία τάξης στην περιοχή.

Ο λιμενικός βούτηξε άμεσα στη θάλασσα και, με τη συνδρομή ενός ακόμη ατόμου, προσέφερε στον άνδρα σωσίβιο, βοηθώντας τον να βγει με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 48χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι περπατούσε και αισθάνθηκε ξαφνική ζάλη, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

