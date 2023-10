Πόλεμος στο Ισραήλ: Συμμετέχει και ο Λίβανος με ανάληψη ευθύνης από τη Χεζμπολάχ

Νέες ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς υπάρχουν αναφορές για εχθροπραξίες μεταξύ Ιερουσαλήμ και Λιβάνου με επιθέσεις εκατέρωθεν από νωρίς σήμερα Κυριακή (8.10.2023) το πρωί.

Πιο αναλυτικά, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι το πυροβολικό έπληξε τα νότια της χώρας ως απάντηση σε πυρά που προέρχονταν από αυτή την περιοχή. «Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει περιοχή του Λιβάνου από όπου προήλθαν πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης.

Σύμφωνα με αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ, ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει έτοιμος «για παν ενδεχόμενο» μετά την απάντησή του στα πυρά από τον νότιο Λίβανο ενώ η κυβέρνηση έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα θέρετρα της περιοχής.

Buses carrying Israeli Reservists have begun to arrive at Bases in the South of the Country. pic.twitter.com/MrcTNLuSuD

— OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023