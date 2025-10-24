Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πανέτοιμος για την κατάκτηση του 20ου μεταλλίου στην καριέρα του σε μεγάλη διοργάνωση. Δείτε το κανάλι και την ώρα μετάδοσης του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής, ο οποίος φέτος διεξάγεται στην Ινδονησία και συγκεκριμένα στην Τζακάρτα.

Ο “Άρχοντας των Κρίκων” είναι πανέτοιμος να διεκδικήσει το 20ό μετάλλιό του σε μεγάλη διοργάνωση και παράλληλα το πέμπτο στο Παγκόσμιο μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

Ο 34χρονος Έλληνας ολυμπιονίκης ρίχνεται στη “μάχη” στις 13:12 και η προσπάθειά του θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 να συγκεντρώνει 14.766 βαθμούς.

