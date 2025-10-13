Προμηθέας: Το ματ στο «5» με τον Κόουλμαν

Ο Προμηθέας Βίκος Cola νίκησε το Μαρούσι, με την έμπνευση του Γιώργου Λιμνιάτη να χρησιμοποιήσει τον Κένταλ Κόουλμαν στο «5» να αποδίδει καρπούς.

Προμηθέας: Το ματ στο «5» με τον Κόουλμαν Ο Κένταλ Κόουλμαν δέχεται συγχαρητήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης
13 Οκτ. 2025 17:57
Pelop News

Είναι από τις περιπτώσεις που ένας προπονητής με μια επιλογή του, μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Τι έκανε, λοιπόν, προχθές ο Γιώργος Λιμνιάτης; Στο τελευταίο 10λεπτο εμπιστεύθηκε μέσα στο «ζωγραφιστό» τον Κένταλ Κόλεμαν, αντί του Πόλι Πόλιπακ και του Αντώνη Καραγιαννίδη (ο τελευταίος δεν ήταν σε καλό φεγγάρι επιθετικά) κι έκανε στην κυριολεξία «ματ» στον φίλο και κουμπάρο του, προπονητή του Αμαρουσίου Ηλία Παπαθεοδώρου.
Ο αέρινος «Κέν» όχι μόνο δεν διέψευσε τον προπονητή του Προμηθέα Βίκος Cola, αλλά εξελίχθηκε σε παίκτη-κλειδί (σε x-factor όπως είναι και της… μοδός να λέγεται!) για να φτάσει το πατρινό συγκρότημα στην πρώτη του νίκη στη Basket League. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έκανε πολλές δουλειές και στις δυο πλευρές του παρκέ, ελέγχοντας την εναέρια κυκλοφορία και τελειώνοντας τις φάσεις που δημιουργούσε κυρίως ο Κένταλ Μακ Κάλουμ. Ο Κόλεμαν ή Κόουλμαν, όπως θέλετε προφέρετέ τον, τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κόψιμο και 19 στο Ranking σε μόλις 16΄ συμμετοχής, αποδεικνύοντας ότι δικαιούται την εμπιστοσύνη του Γιώργου Λιμνιάτη. Και το πιο ενθαρρυντικό από όλα ήταν ότι αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης έμεινε ταπεινός στις δηλώσεις που έκανε: «Ηταν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ θα κάνω πάντα ότι μου ζητάει η ομάδα μου και ο προπονητής μου. Ευχαριστούμε τους φίλους του Προμηθέα για την υποστήριξή τους».
ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιμνιάτης τόνισε τα εξής για τον «Κεν»: «Είναι ρούκι οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε σχέση με αυτό που έχει συνηθίσει στην Αμερική. Ο λόγος που τον αποκτήσαμε είναι ότι είδαμε πράγματα σε αυτόν. Είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις. Παίζει πιο άνετα στο ”5” και σήμερα (σ. προχθές) μας έδωσε λύσεις εκεί. Στα φιλικά ήταν πολύ καλός, όμως το τελευταίο διάστημα δεν ήταν τόσο συνεπής. Θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Ολοι είναι σημαντικοί για την ομάδα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:34 Βαρύ πένθος, «έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Ευσταθία Καρβουνιάρη
19:24 Μουσείο Τύπου: Σημαντική Έκθεση για το έπος του 1940
19:21 Θρίλερ στη Γορτυνία: Επαγγελματίας βασανίστηκε και ληστεύτηκε από πέντε αδίστακτους δράστες
19:15 Αυτός είναι ο 46χρονος που «χρωστούσε» 93 χρόνια φυλακής και 1,5 εκατ. ευρώ!
19:00 Πώς ο λαϊκισμός συντηρεί τη μόνιμη κρίση στη Γαλλία
18:55 Οι τελευταίες στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού Νταϊάν Κίτον
18:51 Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος
18:40 «Κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ήμασταν άστοχοι»
18:28 CNN: Τρία κρίσιμα ερωτήματα που θα καθορίσουν αν η συμφωνία για τη Γάζα σταθεί ή καταρρεύσει
18:15 «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Την προειδοποίησα, δεν με άκουσε», μαρτυρία από την πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του
18:10 Η Πάτρα ανάμεσα στη μνήμη και το τσιμέντο: Το κτίριο του ΟΛΠΑ και η μάχη να σωθεί ένα κομμάτι της πόλης
18:07 Ερντογάν: Απείλησε να αποχωρήσει αν εμφανιζόταν ο Νετανιάχου στη σύνοδο στην Αίγυπτο
18:05 Πάτρα: Δεν θα μαζέψει τα απορρίμματα ο Δήμος λόγω απεργίας – Έκκληση προς τους πολίτες
18:00 Σοφία Ψαρούλη: Ο μαθητής θέλει τον νοσηλευτή του
17:57 Προμηθέας: Το ματ στο «5» με τον Κόουλμαν
17:50 LIVE: Η ιστορική σύνοδος με τη συμμετοχή 20 ηγετών, στην Αίγυπτο ο Τραμπ
17:45 Η παρακάμερα του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΒΙΝΤΕΟ
17:32 «Ούτε νεκρός»! Ο Στάθης Σχίζας το ξέκοψε για τα ριάλιτι
17:27 Αυτοί είναι οι υποψήφιοι από πληγείσες περιοχές, που εισάγονται στα ΑΕΙ, τα αποτελέσματα
17:13 Το κλειδί για την ειρήνη ήταν η μυστική συνάντηση απεσταλμένων Τραμπ με τη Χαμάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ