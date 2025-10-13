Προμηθέας: Το ματ στο «5» με τον Κόουλμαν

Είναι από τις περιπτώσεις που ένας προπονητής με μια επιλογή του, μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Τι έκανε, λοιπόν, προχθές ο Γιώργος Λιμνιάτης; Στο τελευταίο 10λεπτο εμπιστεύθηκε μέσα στο «ζωγραφιστό» τον Κένταλ Κόλεμαν, αντί του Πόλι Πόλιπακ και του Αντώνη Καραγιαννίδη (ο τελευταίος δεν ήταν σε καλό φεγγάρι επιθετικά) κι έκανε στην κυριολεξία «ματ» στον φίλο και κουμπάρο του, προπονητή του Αμαρουσίου Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο αέρινος «Κέν» όχι μόνο δεν διέψευσε τον προπονητή του Προμηθέα Βίκος Cola, αλλά εξελίχθηκε σε παίκτη-κλειδί (σε x-factor όπως είναι και της… μοδός να λέγεται!) για να φτάσει το πατρινό συγκρότημα στην πρώτη του νίκη στη Basket League. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έκανε πολλές δουλειές και στις δυο πλευρές του παρκέ, ελέγχοντας την εναέρια κυκλοφορία και τελειώνοντας τις φάσεις που δημιουργούσε κυρίως ο Κένταλ Μακ Κάλουμ. Ο Κόλεμαν ή Κόουλμαν, όπως θέλετε προφέρετέ τον, τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κόψιμο και 19 στο Ranking σε μόλις 16΄ συμμετοχής, αποδεικνύοντας ότι δικαιούται την εμπιστοσύνη του Γιώργου Λιμνιάτη. Και το πιο ενθαρρυντικό από όλα ήταν ότι αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης έμεινε ταπεινός στις δηλώσεις που έκανε: «Ηταν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ θα κάνω πάντα ότι μου ζητάει η ομάδα μου και ο προπονητής μου. Ευχαριστούμε τους φίλους του Προμηθέα για την υποστήριξή τους».

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιμνιάτης τόνισε τα εξής για τον «Κεν»: «Είναι ρούκι οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε σχέση με αυτό που έχει συνηθίσει στην Αμερική. Ο λόγος που τον αποκτήσαμε είναι ότι είδαμε πράγματα σε αυτόν. Είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις. Παίζει πιο άνετα στο ”5” και σήμερα (σ. προχθές) μας έδωσε λύσεις εκεί. Στα φιλικά ήταν πολύ καλός, όμως το τελευταίο διάστημα δεν ήταν τόσο συνεπής. Θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Ολοι είναι σημαντικοί για την ομάδα».

