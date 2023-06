Ρωσία: Η Βάγκνερ πλησιάζει απειλητικά τη Μόσχα – Να μην πάνε οι πολίτες στην εργασίας τους τη Δευτέρα λέει ο Δήμαρχος

Νεότερη ενημέρωση: Η Μόσχα μετά την εξέγερση της ομάδας Βάγκνερ, έχει μπει σε κατάσταση συναγερμού, με τον δήμαρχο της πόλης να καλεί τους πολίτες να μην πάνε στην εργασία τους τη Δευτέρα.

Ρωσία: Ο δήμαρχος της Μόσχας κάλεσε τους πολίτες να μην πάνε στην εργασία τους τη Δευτέρα



Πρώτη ενημέρωση: Πυκνώνουν την τελευταία ώρα οι πληροφορίες ότι οι δυνάμεις της Wagner κατευθύνονται ολοταχώς προς την Μόσχα.

Ανταρσία της Wagner: Ανεστάλη η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα – Να μείνουν στα σπίτια τους καλούνται οι κάτοικοι στη Λίπεσκ

Άλλωστε ο επικεφαλής της Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, στο οργισμένο μήνυμά του κατά του Πούτιν το είχε προαναγγείλει, λέγοντας πως σύντομα η Ρωσία θα έχει νέο πρόεδρο.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Newsit.gr που μεταδίδει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, ο ρωσικός στρατός έστηνε οχυρώματα στις εισόδους της Ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ τεθωρακισμένα έχουν πάρει θέσεις σε κομβικά σημεία.

⚡️Entrance to Moscow in these moments pic.twitter.com/RPCDGxAxSC — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

Ωστόσο πληροφορίες που μεταδίδει το Euromaidan αναφέρουν πως τα πρώτα κονβόι με μαχητές της Wagner μπήκαν ήδη στην περιφέρεια της Μόσχας, κάτι που σημαίνει πως είναι θέμα ελάχιστων ωρών να φτάσουν στην πρωτεύουσα.

BREAKING Wagner PMC columns have just entered the Moscow region.

The main journey begins.#RussiaCivilWar pic.twitter.com/V2oSM3iGkH — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 24, 2023



Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερς μεταδίδουν πως εντοπίστηκαν δυνάμεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην περιοχή Tula.

Η πορεία τους προς την Μόσχα δεν θα είναι ανέφελη, καθώς δυνάμεις πιστές στον Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν σπεύσει να βάλουν εμπόδια στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους προς τη Μόσχα.

Lipetsk region, pro-government Russian forces are allegedly digging the road towards Moscow to slow down the advance of Wagner’s columns. pic.twitter.com/0nJBBX1tje — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2023

Σε κάποιες περιπτώσεις πάντως τοποθετήθηκαν εγκάρσια στο οδόστρωμα βαριά οχήματα για να ανακόψουν την πορεία των μισθοφόρων της Wagner, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς τα οχήματα παραμερίστηκαν εύκολα από τους καλά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους μαχητές.