Σάλος στις ΗΠΑ για τo «πάγωμα» του Jimmy Kimmel Live

Σάλος προκλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση της Disney και του ABC ότι προσωρινά αναστέλλεται η εκπομπή Jimmy Kimmel Live!. Η κίνηση έρχεται έπειτα από έντονη κριτική του παρουσιαστή προς τον Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις για τις άδειες εκπομπής του ABC, ενώ μεγάλοι πάροχοι όπως οι Sinclair και Nexstar ανακοίνωσαν ότι θα διακόψουν την προβολή του σόου. Παράλληλα, μέλη της ομάδας του Kimmel δέχθηκαν απειλητικά emails και είδαν προσωπικά τους στοιχεία να διαρρέουν στο διαδίκτυο, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της Disney να προτάξει την ασφάλεια του προσωπικού.

ΗΠΑ: Ήταν έτσι και αλλιώς διχασμένες, πλέον είναι μεγάλη η πόλωση μετά το κόψιμο του Κίμελ

Ο ίδιος ο Kimmel είχε προγραμματίσει να απαντήσει στις επιθέσεις, κατηγορώντας το κίνημα MAGA για παραποίηση των δηλώσεών του, ωστόσο η εταιρεία θεώρησε ότι αυτό θα επιδείνωνε την κατάσταση.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ, με δημιουργούς, ηθοποιούς και συνδικάτα να κάνουν λόγο για λογοκρισία και «κρατικά ελεγχόμενα media». Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν χαρακτήρισε την εξέλιξη «επικίνδυνη στροφή», ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι προωθεί τη δική της «κουλτούρα ακύρωσης».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ πανηγυρίζει δημόσια, απειλώντας ότι και άλλα late-night shows, όπως αυτά των Jimmy Fallon και Seth Meyers, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοια μέτρα. Το μέλλον του Jimmy Kimmel Live! παραμένει αβέβαιο, με τα δίκτυα και τους διαφημιστές να ανησυχούν για πιθανές νέες παρεμβάσεις από την FCC.

