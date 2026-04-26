Σπουδαία απόδραση για τις γυναίκες του Ατρόμητου

Μια πολύ σπουδαία νίκη σημείωσε σήμερα η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ατρόμητου η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 του Άτλαντα Ηπείρου, για την τελευταία αγωνιστική της Β΄ Εθνικής του 2ου ομίλου.

Η πατρινή ομάδα ήταν καλύτερη και έφτασε στη νίκη με το γκολ της Θοδώρη στο 49΄ που έκανε το τελικό 0-1.

Με τους τρεις βαθμούς, η ομάδα του Δρακάτου τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας και δεν συνεχίζει για τα μπαράζ ανόδου.

Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!

Η κατάκτηση της τρίτης θέσης πίσω από το πρωταθλητή Πύργο και τον Παναιτωλικό αποτελεί επιτυχία για τον Ατρόμητο που βάζει τις βάσεις για να κοιτάξει ψηλότερα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Δρακάτος): Νταβαντζή, Τζουρά, Παπανικολοπούλου, Χορού (46΄Μπερερή), Παπακυριαζή, Μούκα, Θοδώρη, Παίλα, Κουτρουμάνη (22΄Συρμή), Τσάμη, Πουρνιά (89΄ Μπαλκάμου).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



