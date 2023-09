Στα άκρα Οσιμεν – Νάπολι λόγω TikTok!

Σοβαρές προεκτάσεις έχει πάρει το θέμα που έχει ανοίξει στη Νάπολι, εξαιτίας μίας σατυρικής ανάρτησης που έγινε στο επίσημο TikTok του ιταλικού συλλόγου.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, που αναδημοσιεύτηκε τώρα από χρήστη στο Twitter, σε αυτό φαίνεται ο Βίκτορ Όσιμεν να χάνει πέναλτι στο παιχνίδι με την Μπολόνια, και να ακούγεται από πίσω ένα γέλιο.

Official Napoli TikTok account mocking Victor Oshimen with his penalty miss. 🇳🇬💔pic.twitter.com/Q1o30pexkQ

— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) September 26, 2023