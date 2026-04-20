Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των πρώην στάβλων Παπάφη, όταν τμήμα του δρόμου υποχώρησε αιφνιδιαστικά και τουλάχιστον ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έπεσε στο κενό, μέσα στο εργοτάξιο. Από την καθίζηση προκλήθηκε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς και άλλα οχήματα βρέθηκαν κυριολεκτικά στο χείλος του ρήγματος.

Το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν από τις 09:00 και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία εκτυλίχθηκε την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στην περιοχή. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πιθανή διάτρηση ή βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ προκάλεσε έντονη πίεση, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να ανοίξει μεγάλο ρήγμα δίπλα στο εργοτάξιο της ανάπλασης.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της ζημιάς. Ένα όχημα κατέληξε μέσα στο σκάμμα, ενώ τουλάχιστον δύο έως τρία ακόμη αυτοκίνητα παρέμειναν οριακά στην άκρη του δρόμου, με άμεσο κίνδυνο να ακολουθήσουν. Παράλληλα, κατέρρευσαν και τα προστατευτικά μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονταν στα όρια του εργοταξίου.

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες

Μαρτυρίες κατοίκων που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα περιγράφουν δύο διαδοχικούς δυνατούς θορύβους: ο πρώτος φέρεται να συνδέεται με το μηχάνημα που έσκιζε την άσφαλτο για τις οπτικές ίνες και ο δεύτερος με τη στιγμή που όχημα υποχώρησε και έπεσε από το ύψωμα. Την ίδια ώρα, κάτοικοι ανέφεραν και διακοπή υδροδότησης στην περιοχή, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο βλάβης στον αγωγό.

Οι Αρχές που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε αποκλεισμό των οδών Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου, ώστε να αποτραπεί νέος κίνδυνος για διερχόμενους και περίοικους. Παράλληλα, κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία για να εκτιμήσει το εύρος της ζημιάς και να εξετάσει τις άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Παρέμβαση του δήμου Θεσσαλονίκης

Η υπόθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη διοίκηση του δήμου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επικοινώνησε με τις υπηρεσίες του δήμου και ζήτησε να επιβληθεί υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης φέρεται να ζήτησε από τον ίδιο εργολάβο να αναλάβει την αποκατάσταση της ζημιάς στο σημείο.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος επειδή σημειώθηκε στον χώρο όπου εξελίσσονται εργασίες για τη «Γειτονιά Παπάφη», ένα ευρύτερο έργο ανάπλασης στην περιοχή. Έτσι, η καθίζηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα τοπικό τεχνικό πρόβλημα, αλλά και ως συμβάν που ανοίγει ερωτήματα για την ασφάλεια των παρεμβάσεων και τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα παράλληλα έργα.

Χωρίς τραυματισμούς, με σοβαρές ζημιές

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, με τις ζημιές να περιορίζονται σε οχήματα και υποδομές. Ωστόσο, η εικόνα του δρόμου που έχει κυριολεκτικά «κοπεί» στα δύο και των αυτοκινήτων που κρέμονται στο χείλος του κενού δείχνει πόσο σοβαρό θα μπορούσε να είναι το περιστατικό αν συνέβαινε λίγα λεπτά νωρίτερα με διέλευση οχημάτων ή πεζών.

Από εδώ και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι ακριβώς προκάλεσε την καθίζηση, αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες και ποιος θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς σε μια περιοχή που ήδη βρίσκεται υπό πίεση από μεγάλα τεχνικά έργα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



