Τραγωδία στο Παράλιο Άστρος: Ποιος ήταν ο 53χρονος λιμενικός που πνίγηκε, προσπαθούσε σώσει σκάφη από την κακοκαιρία

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη, πατέρα ενός 9χρονου παιδιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες Τετάρτη, ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση προστασίας σκαφών από τα θυελλώδη καιρικά φαινόμενα.

Δυο νεκροί από την κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ Η στιγμή που τέραστιο κύμα «καταπίνει» Λιμενικό

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο 53χρονος βρισκόταν σε υπηρεσία όταν οι άνεμοι έφτασαν τα 9-10 μποφόρ και η θάλασσα σήκωσε τεράστια κύματα. Μαζί με συναδέλφους του έσπευσε να ασφαλίσει σκάφη που κινδύνευαν να παρασυρθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο, ενώ δέσμευε ένα σκάφος, ένα τεράστιο κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης αποτελεί το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε χθες μεγάλο μέρος της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία του 53χρονου λιμενικού θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00 π.μ. στον ίδιο ναό.

