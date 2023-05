Η ιταλική αστυνομία βρήκε 2,7 τόνους κοκαΐνης σε φορτίο με μπανάνες

Η αστυνομία στη νότια Ιταλία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατάσχεσε 2.700 κιλά κοκαΐνης εξαιρετικής καθαρότητας κρυμμένα σε δύο ψυγεία που περιείχαν μπανάνες που είχαν αποσταλεί από τον Ισημερινό.

Το φορτίο που βρέθηκε στο λιμάνι της Καλαβρίας Gioia Tauro εκτιμάται ότι έχει αξία μεγαλύτερη από 800 εκατομμύρια ευρώ ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιταλική αστυνομία Guardia di Finanza.

Το φορτίο προερχόταν από το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού και ο τελικός του προορισμός ήταν η Αρμενία, μέσω του λιμανιού Μπατούμι της Μαύρης Θάλασσας στη Γεωργία.

Τα ναρκωτικά ανακαλύφθηκαν στα εμπορευματοκιβώτια μήκους 12 μέτρων χάρη σε ειδικούς σαρωτές, με τη βοήθεια ενός λαγωνικού, του Τζόελ, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε βρει άλλες 600 κιλά κοκαΐνης τις τελευταίες ημέρες σε κοντέινερ με φρούτα από το Εκουαδόρ που μεταφέρονταν μέσω του Gioia Tauro. Τα φορτία αυτά είχαν προορισμό άλλες περιοχές της Ιταλίας, την Κροατία, την Ελλάδα και τη Γεωργία, πρόσθεσαν.

Στην Καλαβρία εδρεύει η ‘Ndrangheta, η οποία έχει αντικαταστήσει την Cosa Nostra της Σικελίας ως η ισχυρότερη μαφιόζικη οργάνωση της Ιταλίας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο εμπόριο ναρκωτικών.

The Italian police found a cargo of 2,7 tons of #cocaine in the port of Gioia Tauro. The drugs were in 2 containers and were hidden in a batch of 78 tons of bananas. The cargo was en route from #Ecuador via Georgia to #Armenia. The total cost of drugs is 800 million euros. pic.twitter.com/pwgP3HHr5p

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) May 16, 2023