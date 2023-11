Kαταιγίδα Κιαράν: Σε συναγερμό Γαλλία και Βρετανία – Σπάνε ρεκόρ οι σφοδρές βροχές και οι δυνατοί άνεμοι – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο έλεος της καταιγίδας Κιαράν βρίσκονται σήμερα Πέμπτη (2.11.2023) η Γαλλία και η Βρετανία – αναμένονται προβλήματα και στην Ισπανία – καθώς οι σφοδρές βροχές και οι δυνατοί άνεμοι έχουν προκαλέσει μια σειρά προβλημάτων και καταστροφών στις χώρες αυτές, με τα επίπεδα νερού να σπάνε ρεκόρ.

Η καταιγίδα Κιαράν έχει κριθεί επικίνδυνη από το Met Office της Βρετανίας, το οποίο εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για τις βροχές που αναμένονται. Το αντίστοιχο μετεωρολογικό ινστιτούτο της Γαλλίας εξέδωσε πορτοκαλί αλλά και κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες περιοχές, μεταξύ αυτών και το νησί της Κορσικής.

Ο κίτρινος συναγερμός σημαίνει πως αναμένονται σφοδρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες σε δρόμους και καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ακόμα και να αποκοπούν κοινότητες λόγω των υψηλών επιπέδων νερού.

Οι άνεμοι σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας έφτασαν και ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τον Independent, με αποτέλεσμα περίπου 40 κάτοικοι στα νησιά British Isles και Channel Islands να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάνε σε καταφύγια.

☀️ Drier across Northern Ireland and western parts of Scotland with plenty of sunshine

🌧️ A wet and windy afternoon for many as #StormCiarán slowly tracks northeastwards

Ένα απίστευτο βίντεο κυκλοφόρησε από το BBC, όπου δείχνει τη στιγμή που οι ριπές των ανέμων της καταιγίδας Κιαράν «χτυπούν» ένα σπίτι και ανοίγουν διάπλατα το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο μιας μητέρας που κοιμάται δίπλα στην κούνια του μωρού της.

Ο ήχος του ανέμου που πλησιάζει και ο κρότος από το ξαφνικό άνοιγμα του παραθύρου είναι τρομακτικός, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά έγιναν μες στη νύχτα.

Η Βρετανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η Γαλλία. Πολλές είναι οι πτήσεις αλλά και τα δρομολόγια τρένων που ακυρώθηκαν, με τις Αρχές να τηρούν μια κατάσταση αναμονής για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας ώστε να κρίνουν αν η πορεία της καταιγίδας θα παραλύσει εντελώς τις συγκοινωνίες.

Οι βρετανικές Αρχές εξέδωσαν και οδηγίες για τους κατοίκους όλων των περιοχών, να φορτίσουν το κινητό τους, να έχουν εύκαιρους φακούς, ζεστά ρούχα και κουβέρτες και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σε περίπτωση που η καταιγίδα προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

#StormCiarán is bringing strong winds to parts of the UK.

⚠️ @metoffice is warning of disruption to travel, utilities and potential structural damage⚠️

The energy industry is providing the following advice 👇 https://t.co/FAqflGViwx pic.twitter.com/oBpcaDezFr

— Energy Networks Association (ENA) (@energynetworks) November 2, 2023